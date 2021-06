PP, Vox y Cs vuelven a Colón contra los indultos pero evitarán la foto conjunta

A pocas horas para que PP, Vox y Ciudadanos lleguen a la Plaza de Colón para manifestarse contra los indultos a los presos del 'procés' que estudia el Ministerio de Justicia, la derecha también prepara una dura ofensiva en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo es doble, estar en las calles y en el Parlamento, y para ello los partidos que dirigen Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, inician a partir de este domingo una campaña contra los indultos que irá en aumento, y cuyo pistoletazo de salida se dará en la Plaza de Colón de Madrid, aunque aún se desconoce dónde se ubicará cada partido en la plaza y es posible que los líderes ni siquiera lleguen a cruzarse.

A partir del martes la bronca al Gobierno se trasladará al Pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá que debatir y votar esta semana una moción del PP que pide denegar unos indultos -que todavía no se han producido- pero que cada día parecen más inminentes. Los 'populares' obligarán a los partidos políticos a posicionarse en esta iniciativa que también insta al Gobierno a renunciar a derogar o rebajar las penas del delito de sedición al tiempo que recuerdan que los condenados por el 'procés' no se arrepienten de sus delitos y volverían a cometerlos. El texto de la moción añade que la medida de gracia no tiene razones de equidad, justicia, ni utilidad pública y también exige al Gobierno una política exterior que dé "información veraz" al Consejo de Europa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Antes de lanzar esta ofensiva, Casado, Abascal y Arrimadas acudirán este domingo a la concentración de la Plaza de Colón de Madrid en contra de la concesión de indultos que ha convocado a las 12.00 horas la plataforma Unión 78. Sin embargo, rehuirán una foto conjunta como la que los líderes de esas formaciones protagonizaron en una manifestación similar en febrero de 2019. Unión 78, una plataforma "cívica y política" que se presentó públicamente hace un año y que integran personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, ha llamado a movilizarse para "visualizar el rechazo de la ciudadanía" a que el Gobierno otorgue esta medida de gracia "en contra de los criterios del Tribunal Supremo". El acto incluirá la lectura de un manifiesto en Colón, pero los organizadores aún no han desvelado quién será la persona encargada de su lectura.

La famosa 'foto de Colón' de febrero de 2019 -que convocaron entonces los partidos en contra de una negociación con los independentistas que incluyera la figura de un relator y para exigir elecciones anticipadas- reunió a Casado, Abascal y Albert Rivera pero no se prevé que se repita en esta ocasión. A la espera de conocer dónde se ubicará cada partido en la plaza, Rosa Díez ya anticipó hace días que no habrá "sitios reservados" ni una "fila cero" para los líderes políticos que asistirán a la concentración. "Cada cuál se pondrá donde quiera y con quien quiera", dijo, para añadir que no va a haber una cabecera de manifestación.

Según los promotores de la protesta, se trata de una concentración "transversal" donde personas con "ideologías distintas", también "muchísimas" que han votado al PSOE, se mostrarán "unidas en defensa de lo común". "Ahí todos tenemos el mismo carnet" y "somos españoles, defendemos la democracia y la Constitución" además de "la unidad de la nación española", en palabras de la expresidenta de UPyD. En el escenario de Colón no se prevé que haya representantes políticos sino solo miembros de Unión 78, según fuentes de la plataforma convocante.

La culminación de la ofensiva

Pero será en la sesión de control al Gobierno del miércoles cuando el PP culmine su ofensiva parlamentaria dirigiendo todas sus preguntas hacia los indultos; la primera la de su líder Pablo Casado a Sánchez sobre si piensa defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. Un ataque al que se sumará el dirigente de Vox, Santiago Abascal, que preguntará al presidente hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de mantenerse en el poder.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, será el siguiente objetivo de la derecha y mientras la portavoz popular, Cuca Gamarra, querrá saber "por qué se somete al independentismo", la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le preguntará si actúa siguiendo el interés general de los españoles. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, también responderán a las preguntas de varios diputados del PP y Vox que van desde si consideran que los indultos facilitarán la cooperación judicial europea y la aplicación de las euroordenes, hasta si el trato a los condenados por sedición tanto por instituciones penitenciarias como por el Gobierno catalán ya anticipaba la voluntad política de concederles indultos.

Lo cierto es que la concesión de los indultos no ha tenido la misma acogida en todos los miembros del Gobierno y en esta ocasión el PP forzará a que en este sentido se pronuncie la ministra de Defensa, toda vez que ella procede del ámbito judicial y todavía no ha manifestado su opinión. ¿Propondría al Consejo de Ministros la concesión de un indulto en el ámbito de su competencia sin que concurrieran razones de justicia, equidad y utilidad pública?, le preguntará el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

En el Partido Popular dan por hecho que Sánchez concederá los indultos y especulan con la posibilidad de que lo haga después de junio ya que sólo quedan dos sesiones de control al Gobierno antes del periodo estival, aunque con toda probabilidad se prorrogarán las sesiones plenarias al menos durante dos semanas de julio. En estas sesiones extraordinarias no se prevé que haya sesión de control ni un Pleno monográfico de Sánchez como piden los populares para hablar de los indultos, y algunas fuentes socialistas señalan a Efe que en todo cabría una comparecencia del ministro de Justicia en Comisión, toda vez que ha adelantado que está dispuesto a dar explicaciones.

Otras fuentes parlamentarias sitúan la concesión de los indultos casi en paralelo al encuentro que mantendrán en la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el del Govern catalán, Pere Aragonés, y que será este mes después de la reunión del 17 de junio prevista con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Además la reunión de Sánchez y Aragonés marcará también la fecha para el reinicio de la Mesa de Diálogo que debe resolver el conflicto catalán y que se prevé para más largo plazo.