El PSOE no alentará protestas contra Ayuso... pero da vía libre a Podemos

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se deja notar en la diferente posición que ambas formaciones políticas han fijado respecto a las movilizaciones convocadas contra la gestión de la pandemia realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este martes, cuando las autoridades de la CAM se plantean ampliar las zonas con restricciones de movilidad desde las 37 actuales, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la libertad de la clase trabajadora para manifestarse contra las restricciones decretadas por la Comunidad de Madrid y ha avanzado que cargos del partido acudirán a esta protesta a título individual, pues comparten la "indignación" ante las medidas "segregadoras" impulsadas por la presidenta regional.

"¿A ver si en España solo se van a poder manifestar negacionistas o clases pudientes? La decisión de manifestarse es individual y compartimos esa indignación porque tiene base", ha lanzado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Tras la reunión en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el PSOE ha decidido dar un volantazo en su discurso, después de pasar las últimas semanas dejando caer la posibilidad de una moción de censura contra la presidenta madrileña. Por este motivo, desde el Ejecutivo central han pedido dar prioridad a la lucha contra el coronavirus "antes que a cualquier lucha partidista o de interés ideológico", por lo que el PSOE no será convocante en la manifestación de este domingo en Madrid. No obstante, para no enemistarse con su socio de Gobierno, ha dejado claro que Podemos "tiene legitimidad para plantear cualquier cuestión".

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido así al ser preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por la manifestación de protesta por las medidas adoptadas para frenar el aumento de contagios y que ha sido convocada por sindicatos, organizaciones y partidos de izquierdas.

Según Montero, los partidos políticos que conforman el Gobierno "tienen su propia posición respecto a lo que deben ser las actitudes respecto a las movilizaciones del Gobierno, pero alguno de los partidos, como el PSOE, ya ha dicho que no son convocantes" de la protesta.

Así pues, el Gobierno "va a seguir haciendo un llamamiento a la unidad, aunque a veces parezca que se predica en el desierto, a la necesidad de que todos los servidores públicos vayamos a una" en la lucha contra el virus.