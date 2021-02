Bolaños y García Egea cierran los flecos del CGPJ a horas de la votación de RTVE

Félix Bolaños y Teodoro García Egea avanzan en el 'pacto de Estado' para renovar varios órganos constitucionales. El secretario general de la Presidencia del Gobierno, y número tres de Pedro Sánchez en Moncloa, y el secretario general del PP, y hombre de máxima confianza de Pablo Casado, intentan cerrar una carambola a varias bandas: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Constitucional (TC), Defensor del Pueblo y consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE). El acuerdo, según fuentes de ambos bandos, estaría cercano.

Bolaños y García Egea han mantenido en la mañana de esta miércoles una nueva conversación para intentar cerrar los flecos de este pacto que están negociando PSOE y PP, según confirman a La Información fuentes implicadas en los contactos. Los socialistas aseguran que lo hacen con Unidas Podemos de la mano, como Gobierno de coalición, mientras los populares afirman que los morados se encuentran fuera. Los mismos protagonistas ya se vieron este martes por la tarde en un lugar indeterminado de Madrid.

A esta hora, la vía de negociación Bolaños - García Egea es la única abierta, si bien es cierto que hay varios actores informados, esencialmente Pedro Sánchez y Pablo Casado, que se encuentran al tanto de todos los avances. En otros momentos han negociado también el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del ramo del PP, Enrique López. También han intervenido el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y el de Casado Pablo Hispán. A Unidas Podemos, con Enrique Santiago como negociador judicial, le informa el PSOE.

El primer acuerdo 'de Estado' debería ser el del consejo de RTVE, según las fuentes consultadas. Este jueves se votan en el Congreso los seis candidatos elegidos por la Cámara baja, de forma que la negociación tiene un primer límite. Por la mañana, para dar tiempo a los parlamentarios que se posicionen de forma telemática, se cierra el plazo y el pacto, por tanto, debería estar cerrado en ese momento.

Esto no significa, no obstante, que un acuerdo para cerrar el nuevo consejo de administración de la radio y televisión públicas vaya acompañado de un pacto para la composición del órgano de gobierno de los jueces. El segundo podría retrasarse unas horas o días. De hecho, las fuentes consultadas prefieren no concretar cuándo se anunciará, si bien es cierto que sí precisan que las conversaciones "avanzan a buen ritmo".

Es cierto que el PP no está negociando directamente con Unidas Podemos. Pero el PSOE sí involucra en todo momento a sus socios de Gobierno en la ecuación del órgano de Gobierno de los jueces. También en RTVE. No existen fisuras. Es decir, la fórmula final, si hay acuerdo, podría ser la de un 'pacto de Estado' entre Pedro Sánchez y Pablo Casado pero, entre medias, se encuentra Pablo Iglesias. Aunque sea de forma indirecta, socialistas y morados están yendo de la mano en todo momento en estas negociaciones que se han acelerado tras el resultado de las elecciones catalanas del 14-F.

Hay que recordar que el CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018. De hecho, el propio Lesmes ya pidió por carta a las presidentas del Congreso y del Senado que desatascasen esta situación teniendo en cuenta que es un mandato constitucional. El Poder Judicial, además, ha decidido dar un paso atrás y no llevar a cabo los nombramientos que iba a acometer en el Pleno del jueves.