El PSOE negocia 'entre bambalinas' con  Podemos para que llegue al nuevo CGPJ

El Gobierno siempre defiende que es una coalición y negocia como tal la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque reconoce que se han conformado dos circuitos de conversaciones paralelas. El nexo es el PSOE. Por un lado, los socialistas ultiman con el Partido Popular hacer público el acuerdo definitivo para cumplir con el mandato constitucional que, según fuentes de la negociación, podría darse a conocer esta misma semana. Y, por otro lado, el ministro de Justicia mantienen abierta una vía con Unidas Podemos en la que a los socios morados se les informa y comunican los avances.

Es cierto que el PP no está negociando directamente con Unidas Podemos. Pero el PSOE sí involucra en todo momento a sus socios de Gobierno en la ecuación del órgano de Gobierno de los jueces. No existen fisuras. Es decir, la fórmula final, si hay acuerdo, podría ser la de un 'pacto de Estado' entre Pedro Sánchez y Pablo Casado pero, entre medias, se encuentra Pablo Iglesias. Aunque sea de forma indirecta, socialistas y morados están yendo de la mano en todo momento en estas negociaciones que se han acelerado tras el resultado de las elecciones catalanas del 14-F.

El negociador de Unidas Podemos es Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario confederal en el Congreso de los Diputados, que lleva semanas interlocutando con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Según explican fuentes cercanas a las conversaciones, Santiago y Campo han forjado una relación fluida en este tiempo de forma que, si el acuerdo cristaliza, se convertirán en los 'fontaneros' de la renovación del CGPJ. El ministro, a su vez, es quien está tratando de cerrar el pacto con el PP, en concreto, con Enrique López, en una triangulación en la que también participa el secretario general de la Presidencial del Gobierno, Félix Bolaños.

Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, es mano derecha tanto de Pablo Iglesias como de Pablo Echenique. Dirige el equipo jurídico y legal de Unidas Podemos y, por tanto, tiene un papel protagonista en el grupo parlamentario. De hecho en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, que se inaugura en la Cámara Baja el próximo mes, será uno de los representantes de su partido. Asimismo, fue vicepresidente de la Comisión para la reconstrucción social y económica. Antes tuvo un desempeño principal como abogado en asuntos tan relevantes como los casos Pinochet, Scilingo, Couso o Bárcenas. Y, de forma más reciente, fue asesor jurídico de la mesa de conversaciones de paz en Colombia, propuesto por las FARC. También ha estado en procesos judiciales como el de los vuelos de la CIA, contra Bush por Guantánamo o el ataque a la flotilla de Gaza.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso también fue el negociador del partido con Campo para lanzar la reforma del CGPJ que pretendía cambiar el sistema de mayorías en la elección, una iniciativa que Sánchez mantiene congelada a la espera de un acuerdo con el PP. En ese caso, Santiago y su compañero Jaume Asens negociaron con el ministro de Justicia durante varias semanas para encajar la reforma en la legalidad vigente. Y se hizo, no sin polémica, eso sí. La referencia que tomaron fue una sentencia de agosto de 1986 del Tribunal Constitucional en la que se interpretaba "la existencia de un consenso implícito sobre la necesidad de que los 12 vocales procedentes de la carrera judicial expresasen no sólo diferentes niveles de experiencia por su función y su edad, sino las distintas corrientes de pensamiento existentes en aquélla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la determinación del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se constitucionalizó una fórmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura Ley Orgánica".

Pilar Teso suena como presidenta del CGPJ, la primera mujer

El contenido del posible acuerdo sobre el CGPJ permanece, en este momento, inamovible. El pacto cerrado hace ya más de medio año que sólo faltaba anunciar contemplaba que el PSOE elegiría diez vocales del nuevo órgano de gobierno de los jueces y el PP, otros diez, siendo la presidencia para el partido del Gobierno. Aunque esta figura, que sustituiría a Carlos Lesmes, se elige entre los nuevos miembros del CGPJ, las fuentes consultadas explican que habría consenso entre las partes sobre un nombre: Pilar Teso, actual magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Sería la primera mujer en presidir el órgano en sus cerca de dos siglos de historia.

También parecen cerrados algunos nombres que llevan sonando con fuerza durante los últimos meses. Así, desde las filas conservadoras se apuesta por el magistrado Alejandro Abascal (juez de refuerzo del juzgado que lleva el caso Villarejo); la magistrada Gemma Espinosa (exdirectora de la Escuela Judicial Española y mujer de Pablo Llarena) y el decano de los procuradores de Madrid, Gabriel de Diego. Por parte del PSOE suenan los nombres de la magistrada Inmaculada Montalbán (actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. Son varios nombres que manejan Campo y López.

El CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018. De hecho, el propio Lesmes ya pidió por carta a las presidentas del Congreso y del Senado que desatascasen esta situación teniendo en cuenta que es un mandato constitucional. El Poder Judicial, además, ha decidido dar un paso atrás y no llevar a cabo los nombramientos que iba a acometer en el Pleno del jueves.

Redondo e Hispán negocian la renovación de RTVE

El paquete que están negociando PSOE y PP afecta también al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al consejo de administración de RTVE. Y en las conversaciones han irrumpido esta semana dos actores que, hasta ahora, se mantenían al margen de todo. Se trata de Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez en Moncloa, y de Pablo Hispán, su homólogo en Génova. Ambos fueron quienes cerraron la llamada entre sus dos jefes de filas, que llevaban sin hablar desde el 15 de diciembre, y quienes están desde el miércoles pasado apuntalando y dando una mayor solidez a una negociación que podría ver la luz en las próximas horas.

Redondo e Hispán mantienen una buena relación, indican fuentes conocedoras de la misma, desde que el segundo desembarcara en el núcleo duro del PP hace año y medio, tras la salida de Javier Fernández-Lasquetty como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Antes trabajó en La Moncloa, como asesor de Mariano Rajoy, por lo que es un perfecto conocedor de la fontanería del poder. Ambos han puesto en valor los nexos que los unen para engrasar los posibles acuerdos que puedan llegar.

Los jefes de gabinete de Sánchez y Casado apoyan a Campo y López en la negociación del CGPJ o TC, pero mantienen un papel protagonista en la renovación de la cúpula de la televisión y radio públicas, siempre según las fuentes a las que ha tenido acceso La Información. Redondo e Hispán están negociando directamente, por tanto, el futuro de la Corporación y el relevo de la administradora única, Rosa María Mateo. El próximo jueves, el Congreso votará la elección de los seis vocales que le corresponde nombrar a la Cámara baja. Se verá si hay pacto. Luego llegará el turno del Senado.