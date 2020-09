Moncloa apura las horas para cerrar ya Madrid y ofrece a Ayuso un último pacto

Moncloa apura las horas para apretar el botón nuclear. Sobre la mesa: semiconfinar Madrid capital y otras localidades especialmente golpeadas por el Covid. No les va a temblar el pulso a tomar una decisión que puede provocar un 'tsunami' político y social pero que, según indican fuentes gubernamentales, tiene que ejecutarse porque "hay muchas vidas en juego". "No es suficiente con estabilizar la situación, hay que doblegar la curva", destacan desde el entorno de la sala de máquinas del Ejecutivo central. Sánchez y su equipo de colaboradores han lanzado en las últimas horas hasta tres avisos, en forma de ultimátum, a Isabel Díaz Ayuso. Y le ofrecen un pacto de última hora para pactar las medidas de restricción de la movilidad. Ambos ejecutivos afrontan un lunes de infarto.

Este inicio de semana es decisivo para Madrid. Moncloa espera que los datos del avance del virus no sean buenos y que la situación sanitaria sea más complicada que la semana pasada. Sánchez tiene informes encima de la mesa que apuntan en esa dirección. El gabinete presidencial ha convocado para las 16 horas el Comité de Seguimiento del coronavirus en Moncloa. En esa reunión, con Iván Redondo, Salvador Illa y Fernando Simón a su lado, se podría dar un paso más para apretar el botón nuclear y "tomar el control", como ya avisaban el viernes desde el Gobierno central. Opciones legales hay y están estudiadas. "Cuanto más tardemos, peor". A las 21 horas el gabinete presidencial tiene otra cita importante: entrevista del ministro de Sanidad en el Telediario de TVE. Se podría ya dar algún anuncio.

Mientras tanto Ayuso se resiste a semiconfinar Madrid. Desde Sol hay orden de aguantar la presión en todos los frentes. La presidenta autonómica apuesta por "soluciones intermedias creativas" y no por un 'cerrojazo' que deje aún más tocado el motor económico del país. "Tenemos que salir adelante conjugando la vida con la economía", expresó anoche en una entrevista convocada con apenas media hora de antelación en Antena 3. El plan: cinco millones de test rápidos para detectar quién está contagiado y ponerlo en cuarentena.

Hasta este domingo por la noche la Comunidad de Madrid consideraba que no era necesario el cierre de Madrid capital y las ciudades más afectadas por el virus. Con los datos en la mano apuntaban a una "ligera estabilización" de la situación, con todas las cautelas. Prefieren esperar a las cifras de contagios y hospitalizaciones de esta semana que arranca para tomar decisiones mayores. No descartan, por tanto, ampliar las restricciones de movilidad pero rechazan un 'cerrojazo' de la ciudad como plantean desde Moncloa.

Fuentes del Ejecutivo madrileño reconocían en las últimas horas su disposición a incrementar esas zonas de semiconfinamiento pero pedían también establecer el mismo criterio en otras zonas de España con cifras similares de incidencia acumulada. También reclamaban medidas de seguridad sanitaria en Barajas. El Gobierno central se ha apresurado a descartar esa opción ya que, según sus datos, los casos importados apenas representan el 0,2% del total.

El ultimátum de Moncloa a Ayuso para un semiconfinamiento pactado no es 'sine die'. Expira en unas horas. El Gobierno central no quiere poner un plazo concreto pero insisten en la urgencia de tomar las decisiones. No ven posibilidades intermedias y los informes apuntan, en todo caso, a que la situación no va a mejorar. De momento el asunto no está en la carpeta del consejo de ministros de esta martes, pero podría incorporarse a última hora. Tampoco se descarta. Un dato: Unidas Podemos está totalmente a favor de endurecer las restricciones en Madrid.

No tenemos el control de la pandemia en Madrid y hay que tomarlo.



Las recomendaciones del Gobierno deben ser escuchadas.



No viene a imponer, pero tampoco a avalar sus medidas.



Este choque de trenes entre Moncloa y Sol tiene consecuencias directas en la coordinación pactada hace una semana en la 'cumbre de las banderas' de Sol. El Grupo Covid no está roto pero sí herido de gravedad. Este lunes hay convocada una reunión de la unidad territorial. Alrededor de la misma mesa se sentarán David Pérez, José Luis Martínez-Almeida, Myriam Álvarez y Guillermo Hita. No se esperan grandes avances; el foco está en las instancias superiores y, en concreto, en la citada reunión de Moncloa a las 16 horas.

Moncloa lleva días estudiando la artillería legal para "tomar el control" de Madrid. Hay varias opciones sobre la mesa. El secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, es el cerebro del aparato jurídico, como ya lo fue durante los estados de alarma. Una posibilidad es decretar un nuevo estado de alarma a nivel territorial. Está contemplado en el 'Plan de respuesta temprana' aprobado por el Ministerio de Sanidad en julio: "El Gobierno puede declarar, mediante Real Decreto, el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias". El cualquier caso, el artículo 149.1.16ª de la Constitución establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de Sanidad Exterior, bases y coordinación general de la Sanidad. Es el marco en que se debe tomar la decisión.