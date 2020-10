Máxima tensión entre Sánchez y Casado por abrir a Iglesias el relevo en el CGPJ

Pedro Sánchez y Pablo Casado han evidenciado este miércoles que les separa un abismo y que la renovación del CGPJ se hará por vía reforma legal para acabar con la mayoría cualificada o no se hará. Gobierno y PSOE se encuentran en un escenario de máxima tensión y la sesión de control de esta semana ha sido escenario de un nuevo enfrentamiento entre ambos líderes.

Casado ha acusado a Sánchez de querer perpetrar un "atropello legal" con la reforma de la ley y le ha dicho claramente que no va a ceder: "Aquí no hay nada que pactar", "a mí no me presiona nadie" y "no ponga en riesgo los fondos de reconstrucción" han sido algunas de las frases que ha pronunciado el líder del primer partido de la oposición mientras Sánchez le ha pedido que rectifique y vuelva a negociar una renovación que estaba prácticamente cerrada en agosto pero que saltó por los aires por, según el PP, los ataques de Unidas Podemos al Rey.

El presidente del PP ha afirmado también que no va a colaborar para introducir un "caballo de Troya" en el órgano de gobierno de los jueces y ha dejado claro a Sánchez que no va a colaborar en una ecuación en la que se encuentra un partido como Podemos. "Puedo entenderme con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo, pero no para que los jueces estén al servicio de Iglesias y Monedero", ha dicho Casado en referencia a un tuit de Sánchez de hace años.

Sánchez, por su parte, ha defendido a su vicepresidente segundo, por si había dudas, y ha recordado que el PP gobernaba con "siete ministros procesados y tres condenados". Precisamente la pregunta de Casado en esta sesión de control era si el presidente confía en Iglesias.

A partir de ahí la bronca ha ido a más, con varias peticiones de silencio por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Las dimisiones de Màxim Huerta y Carmen Montón. Las sociedades patrimoniales de Nadia Duque, Pedro Duque y José Luis Escrivá, los tres consejeros de los ERE en el consejo de ministros o la imputación del secretario de Estado de Turismo han salido a colación.

Sánchez ha vuelto a repetir que el PP es un "partido antisistema" porque no cumple con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. Y le ha dicho que está siendo arrastrado por Vox. "¿Qué va a hacer en la moción de censura?" se ha preguntado el presidente. La dirección del PP ha anunciado que no va a colaborar en el instrumento que va a defender Ignacio Garriga, con Santiago Abascal de candidato, pero no ha desvelado aún el sentido de su voto.

El presidente de Vox, Abascal, también ha preguntado a Sánchez en esta sesión de control y ha vuelto a avisar, en vísperas de la moción de censura, que este Gobierno de coalición no es legítimo. Sánchez ha aprovechado esta cuestión para atacar al PP y su bloqueo a la renovación del CGPJ. La tensión es tal que el presidente ni siquiera ha respondido a la cuestión que le planteaba el líder del tercer partido de la cámara.

Mismo ambiente de crispación en el cara a cara entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra. La segunda ha expuesto que "el aforado Iglesias dice que no concibe que se le abra una causa penal, pero simultáneamente presiona al Tribunal Supremo para que no le impute". La número dos de Moncloa ha repetido, una vez más, que los populares debería volver a los acuerdos en las instituciones.