Sánchez responde a Aragonès que el PSOE "nunca" apoyará un referéndum

"No habrá referéndum de autodeterminación salvo que sus impulsores convenzan a tres quintos del Congreso para reformar la Constitución. El PSOE nunca aceptará esa propuesta". Pedro Sánchez da un primer portavoz a la Generalitat, apenas horas después de reunirse por primera vez con Pere Aragonès en Moncloa. El president salió del complejo presidencial reclamando la amnistía y la autodeterminación, algo que el Gobierno de coalición no va a aceptar, según ha dejado claro el jefe del Ejecutivo en sede parlamentaria. Hay que recordar que Mariano Rajoy afirmó en 2017 que "no habrá referéndum de autodeterminación". Semanas después de celebró el 1-O y tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Sánchez ha reclamado en el Pleno del Congreso en el que ha explicado los indultos unos nuevos Pactos de la Moncloa. Ya lo intentó el pasado verano, tras el confinamiento. Ahora, el Gobierno quiere impulsar un gran acuerdo de país para encarar la recuperación. De hecho, Sánchez ha ligado la decisión de conceder los indultos a los líderes del 'procés' a ese "escenario de convivencia reforzada y revitalizada" que pretende abrir. Ha pedido el apoyo del PP y ha retado a Pablo Casado a que, si no le convence, presente una moción de censura.

Moncloa ha recurrido al "espíritu de la Constitución" para querer impulsar una nueva etapa de "diálogo y concordia", ha dicho. Ese "reencuentro" que busca el Gobierno para encarar la segunda mitad de la legislatura. Sánche ha explicado que los indultos son una decisión política y que el momento elegido para conocerderlos no ha sido casual: además de la incipiente recuperación económica, ha explicado que los condenados ya han cumplido buena parte de sus condenas y que una vez superada "la peor crisis sanitaria y social" es el momento de pasar página y mirar hacia el futuro.

Fondos europeos y economía

Sánchez ha querido destacar en su discurso las buenas noticias económicas que se avecinan. Los datos de paro de junio, ya ha avanzado el Gobierno, serán buenos y se prepara una mejora al alza de las previsiones para este año. "Cada día mejoran nuestras previsiones económicas, cada día vuelven a crecer nuestras expectativas. Yo creo que ya se pueden escuchar como calientan los motores de la recuperación en todo el país", ha añadido.