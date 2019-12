El calendario de investidura que maneja Moncloa: 11, 18 y 25 de enero, señalados

11 de enero. 18 de enero. Y 25 de enero. Son tres días señalados en rojo en Moncloa de cara a una investidura exitosa de Pedro Sánchez. Todo, claro está, dependiendo de que las conversaciones en marcha con ERC lleguen a buen puerto, que está por ver. Lo que sí está claro es que en el equipo socialistas trabajan con un escenario en el que el Gobierno de coalición pueda ser una realidad el mismo mes de enero.

Sánchez ya es candidato a la investidura. Ayer salió de Zarzuela propuesto por el jefe del Estado y ahora la pelota está en su tejado. El líder de los socialistas debe ahora cerrar con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, una fecha para el debate un votación. Pero ayer desde el Gobierno ya enfriaban las expectativas de que fuera a producirse una investidura exprés. Hay que recordar que la propia Batet tardó 49 días en convocar el primer pleno de investidura de Sánchez: casi dos meses desde que fue propuesto por don Felipe hasta que se sometió a la confianza de la cámara baja.

Moncloa, siempre a la espera de cómo evolucionen las negociaciones con los independentistas, tiene sobre la mesa tres jueves. 9, 16 y 23 de enero. Esos días, según este calendario, se celebraría la primera votación de investidura. Lo lógico sería que Sánchez presentara su programa de Gobierno ante la cámara la tarde de antes, como ha ocurrido en las últimas investiduras. En esa primera votación el líder del PSOE necesitaría la mayoría absoluta, por lo que saldría derrotado.

Según se recoge en el artículo 99.3 de la Constitución, 48 horas después se celebraría una segunda votación en la que haría falta la mayoría simple para que fuera una investidura exitosa. Esa segunda votación se iría a los días 11, 18 y 25, siempre según este calendario provisional. Sábado (todo se hace calculando los plazos constitucionales para que unas terceras elecciones coincidieran hipotéticamente en domingo). Hay que recordar que Mariano Rajoy ya fue investido presidente un sábado, el 29 de octubre de 2016.

Lo que no está contemplado por Sánchez son las terceras elecciones. Es decir, no irá a una investidura a perderla, por tercera vez (fracasó en 2016 y el pasado verano). Solo se presentará a una votación para ganarla. Existe una posibilidad que podría complicar aún más el calendario. Si ERC no llega a un acuerdo de investidura con el PSOE este pleno en el Congreso quedaría en el aire, provocando que el Gobierno socialista quedara en funciones 'sine die'.

Si los independentistas no apoyan finalmente a Sánchez -y PP y Cs no giran en sus posiciones- esas terceras elecciones se celebrarían el 3, 10 ó 17 de mayo. Habría tiempo para una segunda investidura antes de los días 9, 16 ó 23 de marzo, que serían la fecha límite para volver a disolver las Cortes Generales. Aunque es un escenario impensable a día de hoy, sí que es contemplado por Moncloa.

Ayer Sánchez lanzó desde Moncloa cuatro anuncios: dos reuniones el lunes con Pablo Casado e Inés Arrimadas, una serie de contactos de Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, con todos los grupos, y una ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos, Quim Torra incluido. La presión sobre ERC va en aumento.

Antes de fijar este pleno de investidura Sánchez tiene previsto dar a conocer su acuerdo de coalición con Unidas Podemos. El documento programático se está fraguando entre María Jesús Montero y Pablo Echenique. La composición del futuro Consejo de Ministros está prácticamente cerrada y ahora solo queda pulir algunas políticas conjuntas. Una de ellas es la anunciada en estas páginas: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El dato Rajoy declinó una investidura y perdió otra Mariano Rajoy declinó en 2016 presentarse a la investidura al no contar con los apoyos necesarios. Dejó pasar su turno y Sánchez sí dio el paso. Eso llevó a que el líder del PSOE activara el "reloj de la democracia" y, tras dos meses de negociaciones sin acuerdo, se convocaran las segundas elecciones. Tras las elecciones del 26-J Rajoy se presentó a su primera sesión de investidura y también la perdió. Tras intensas negociaciones y presiones, un rocambolesco Comité Federal del PSOE facilitó 'in extremis' la investidura del líder del PP.

La legislatura de Sánchez se juega en Cataluña y este fin de semana el PSC será noticia. El partido liderado por Miquel Iceta celebra su 14 Congreso y está previsto que acudan varios miembros del Gobierno. Moncloa está valorando en estos momentos que el presidente del Gobierno en funciones pueda asistir al cónclave, a modo de guiño a los independentistas y para secundar a Iceta. ERC, por su parte, prepara su propio Congreso Nacional, que será el día 21 de diciembre.