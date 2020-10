Todos los fiscales Anticorrupción en comisión logran la plaza… salvo Stampa.

Ignacio Stampa ha sido el único de los ocho fiscales Anticorrupción que trabajaban hasta ahora en comisión de servicio que no ha logrado la plaza en esa institución, a la vista sobre todo de que no ha conseguido ni un solo voto entre los once miembros del Consejo Fiscal que lo han analizado. Uno de los componentes de ese organismo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se ha ausentado de la reunión a la hora de votar en este caso por las duras declaraciones que hizo sobre Stampa en un medio de comunicación, aunque luego las rectificara y le pidiera disculpas públicas.

La decisión fue en todo momento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, si bien no tuvo muchas dudas a la vista de la votación y de que incluso los cinco miembros de la Asociación de Fiscales (AF), a la que pertenece Stampa, rechazaron su nombramiento. Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que en todo el proceso y en el resultado final tuvo un peso muy importante los expedientes de investigación abiertos contra el fiscal, primero por su supuesta relación con la abogada de Podemos Marta Flor (que se archivó sin mayores consecuencias) y, segundo, el que ha aguantado hasta esta misma semana sobre una posible revelación de secretos.

Para las ocho plazas libres de Anticorrupción se presentaron un total de 15 candidatos, entre los que estaban los ocho que hasta el momento estaban en comisión de servicio, casi todos ellos desde el año 2015 y 2016, por el tremendo cúmulo de trabajo que este organismo ha acumulado en los últimos años. Según el listado, Stampa estaba en el puesto noveno de ese ranking, si bien había más fiscales en comisión de servicios por detrás de su lugar que sí han conseguido su plaza. Ignacio Stampa pasará ahora la Fiscalía de Madrid, a disposición del fiscal jefe y a la espera de un destino concreto, dado que la plaza que ostenta en la Audiencia Provincial está ahora ocupada por otro compañero.

Además de los siete fiscales en comisión de servicio, la octava plaza que no ha cogido Stampa ha sido para un veterano de esta Fiscalía, Luis Rodríguez Sol, que está en la carrera desde el año 1991 y actualmente es fiscal inspector. Estuvo como magistrado de enlace en Italia y pasó desde 1998 hasta 2004 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y de la propia Fiscalía Anticorrupción durante más de 10 años.

Miguel Serrano garantiza la continuidad

Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguran que la decisión de apartar a Stampa de Anticorrupción y del caso Villarejo “no debiera suponer un riesgo para la instrucción del caso”, sobre todo porque se queda al frente su compañero, Miguel Serrano, que sí ha conseguido la plaza y que lleva en comisión de servicio desde 2015. “Además, es el que de verdad se lo sabe”, aseguran desde su entorno. Serrano es fiscal desde el año 1988 y ha sido delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Canarias.

La macrocausa de Villarejo acumula ya 28 piezas separadas, la última de ellas recientemente abierta a partir del registro de la celda de Villarejo y de su domicilio en Madrid, tras la detención de su mujer, Gemma Alcalá, y de otros dos ‘socios’ del comisario con los que pretendía vender documentación oficial que acumulaba y que podía ser comprometedora para implicados en la trama. En el registro que se realizó en su celda se llegaron a encontrar documentos oficiales de la cúpula policial en la época en la que Villarejo actuaba como agente encubierto y como empresario.