Vídeo| La sesión de control al Gobierno trata otra prórroga del estado de alarma

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha iniciado los acercamientos con los distintos grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada, entre las que está, según han confirmado fuentes parlamentarias, una quinta prórroga del estado de alarma por un mes. Los diputados discutirán la posible propuesta este miércoles en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que se prevé tensa por el rotundo no que ya han avanzado varios grupos de la oposición como el Partido Popular.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe este martes estos contactos de la vicepresidenta, que se limitan por el momento a explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación. En la votación para la cuarta prórroga, finalmente Ciudadanos y el PNV votaron a favor tras negociar con el Ejecutivo, pero ERC votó en contra y el PP se abstuvo, aunque anunció que votaría en contra de la siguiente prórroga.

Pero, todavía no queda claro si el Ejecutivo lanzará la propuesta de una quinta prórroga este miércoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación este martes con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y no le ha informado de esa cuestión, según fuentes de Cs, que subrayan que "en ningún momento" han hablado de la posibilidad de que el Ejecutivo pida a la Cámara una prórroga por treinta días. Tras conocer esta propuesta a través de los medios, Ciudadanos insiste en que será exigente con el Gobierno y con las condiciones pactadas, pero pensando en el interés general de los españoles siempre en cada votación en el Congreso y ha avisado: "No aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación".

El líder del PP, Pablo Casado, ya advirtió ayer que su partido no apoyará más prórrogas del estado de alarma. Fuentes de la dirección de los populares han confirmado después a Efe que Casado habló ayer con Calvo y le planteó como alternativa un "plan de desescalada jurídica" que ha presentado este martes. Los populares, sin embargo, no han confirmado si Calvo planteó a Casado esa posible prórroga de la alarma por un mes.

Sí lo ha hecho en su conversación con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con el de Más País, Íñigo Errejón, a quien, según fuentes de su entorno, Calvo le dijo que la idea es que esa quinta prórroga más larga pueda ser la última. La Constitución marca sólo el periodo que debe tener el estado de alarma cuando se decreta por primera vez, por un tiempo máximo de quince días, pero no lo marca para las prórrogas.