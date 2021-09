De lavavajillas portátil a nevera retro: lo nuevo de Lidl para la cocina desde 55€

La sección de cocina de Lidl no deja de crecer y nos encontramos con nuevos pequeños y grandes electrodomésticos. No siempre están disponibles y el catálogo varía de forma habitual, por lo que hay que estar atentos para que no se agoten o dejen de venderlos. Después de la máquina de hacer donuts, la vaporera para cocinar de forma saludable y una infinidad pequeños electrodomésticos En esta ocasión, el supermercado alemán nos propone otras opciones igual de interesantes.

Los aparatos más pequeños están disponibles en tiendas físicas y online, mientras que los más grandes habitualmente están solo disponibles a través de la web. Los gastos de envío estándar son 3,99€ por pedido, aunque aplican un suplemento de la misma cantidad en artículos voluminosos y/o pesados. Esto queda indicado en la página del producto y reflejado en el resumen al realizar el pedido. Además, hay que tener en cuenta que el plazo de entrega estándar es de 1 a 3 días laborables. Estos son algunos de los más productos de cocina que más se están vendiendo:

Freidora de aire caliente Salter

54,99€



Freidora de aire caliente Salter Lidl

Las freidoras sin aceite se han convertido en uno de los aparatos de cocina de moda para cocinar alimentos de una forma más saludable que en la freidora tradicional. La novedad de Lidl, de la marca Salter, tiene 3,2 litros de capacidad. Hace circular el aire caliente alrededor y a través de los alimentos para una cocción rápida y completa sin añadir grasas de forma innecesaria, aunque se recomienda cocinar con una gota de aceite. Tiene un temporizador de 30 minutos, apagado automático, dial para el control de temperatura y revestimento antiadherente. Disponible en tiendas físicas y online.

Máquina para hacer pasta

​79,99€

Máquina para hacer pasta Lidl

Para los amantes de la cocina italiana, concretamente de la pasta, esta máquina es una solución para hacerla fresca y en casa. Cuenta con 8 discos para distintos tipos de pasta (espaguetis, macarrones, láminas...) y un accesorio adicional para raviolis. Tiene capacidad para preparar aproximadamente 600 g de pasta. Su funcionamiento es sencillo, ya que amasa y se extrae la pasta con solo pulsar un botón. Además, cuenta 2 programas para preparar porciones de distinto tamaño (250 g / 500 g de harina). Solo está disponible en su tienda online.

Lavavajillas portátil

​199,99€

Lavavajillas portátil Lidl

Una de las novedades de cocina que más ha sorprendido es este lavavajillas portátil que no necesita conexión de agua. Tiene un deposito que hay que rellenar para cada lavado, que se puede hacer con una garrafa, por ejemplo. Según las especificaciones del aparato, gasta 5 litros por cada uso. Tiene 5 programas de limpieza: intensivo, rápido, ecológico, cristal y menaje de bebés. Mide 42,0 x 43,5 x 43,5 cm y pesa 14,5kilos. Es ideal para el camping, casas de campo o similares donde no hay toma de agua cercana. Eso sí, su capacidad también es pequeña, para unas dos personas aproximadamente.

Figorífico retro de dos puertas

​399,99€ en vez de 529€

Severin frigorifico combi de dos puertas estilo retro Lidl

Este frigorífico retro es ideal para casas pequeñas o segundas residencias. Mide 148cm de alto y tiene una capacidad de 166L de frigorífico y 46 de congelador, por lo que es más pequeño de lo habitual. Está disponible en ocho colores diferentes: amarillo, blanco, beige, azul, burdeos, negro, rojo y turquesa. En su exterior, las manijas y las cubiertas de las puertas son cromadas; mientras que en el interior, cuenta con 4 estantes de cristal de seguridad, 3 de los cuales son de altura regulable, un gran compartimento de frescura para verduras y fruta, otro para botellas y dos bandejas para huevos. En cuanto al consumo, ofrece una clase de eficiencia energética A++. Solo disponible en la tienda online de Lidl.