Máquinas para hacer hielos ahora que están limitados en los supermercados

Los españoles somos los europeos que más hielo consumimos y también somos los líderes en producción. Este negocio mueve anualmente en torno a 500 millones de euros y ocupa a unos 400 fabricantes en el país. Pero el aumento del precio de la luz en los meses de abril y mayo provocó un menor almacenamiento de la industria. A esto se le fueron sumando durante la primavera las ferias, verbenas y las olas de calor hasta llegar a una escasez de hielos en pleno mes de agosto.

Esto ya ha provocado los primeros problemas de abastecimiento de hielo en el sector de la distribución. Existe preocupación en la hostelería y en los supermercados. En Mercadona y Consum ya han limitado a un máximo de 5 bolsas por cliente, como respuesta al desabastecimiento, algo que ya ha ocurrido con el papel higiénico y aceite a causa de la pandemia y de la guerra.

Se trata de un "problema generalizado" en todo el país que no se circunscribe solo a las zonas turísticas, en algunos casos se está tardando en reponer el hielo "unas 24 horas", afirman fuentes del sector a EFE. Y el director general de Procubitos Europe, el máximo productor de hielo de España, vaticina que la situación no mejorará hasta septiembre. Por eso, las máquinas de hielo se han convertido en uno de los artículos más vendidos en los últimos días. Estas son algunas de las que encontramos en Amazon:

Máquina para refrescar la bebida

​35,99 euros

Refrigerador de bebidas Amazon

Aunque no es una máquina para fabricar hielo como tal, por la diferencia de precio puede resultar interesante. Se trata de un aparato que se enchufa a la luz y en solo 15 minutos enfría cualquier vaso o bebida que introduzcamos en su interior. Incluso se puede verter el líquido dentro para que lo enfría en menos tiempo. La toma de corriente es compatible con el coche, por lo que ya no hay excusa para no tener bebida fresquita en los viajes de verano.

Consulta todos los detalles para comprar la máquina para refrescar la bebida

Máquina de hielos FOOING

​149,99 euros

Máquina de hielos FOOING Amazon

Esta máquina es capaz de generar nueve cubitos de hielo en solo seis minutos y hasta 15 kg en 24 horas. Una de sus ventajas es la función autolimpieza, que se activa pulsando el botón de encendido y apagado durante tres segundos. Cuando no hay suficiente agua o el cubo de hielo está lleno, el indicador se ilumina para informar de que hay que añadir más agua o que hay que retirar los cubitos de hielo. Tiene capacidad para dos litros de agua y hasta 70-100 piezas de cubitos de hielo, dependiendo del tamaño que se elija entre los dos disponibles.

Consulta todos los detalles para comprar la máquina de hilos FOOING.

Máquina de cubitos de hielo Free Village

189 euros

Máquina de hielos FREE VILLAGE Amazon

Este aparato portátil para hacer hielos es el más vendido en Amazon. Se puede utilizar perfectamente para bar, salón de té, karaoke, cocina o para la oficina. Genera 9 cubitos de hielo esféricos por ciclo (pequeños o grandes), que dura entre 6 y 10 minutos. Así, podremos obtener hasta 12 kg de hielo en 24 horas. Es silenciosa, ya que está equipada con un sistema de enfriamiento rápido y silencioso. Tiene una cubierta superior transparente para ver el estado de la hielera. El agua se agrega con solo pulsar un botón y un indicador con luz se ilumina cuando los hielos están listos.

Consulta todos los detalles para comprar la máquina Free Village.