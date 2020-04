De Mercadona a AhorraMás: estas son las mejores torrijas ya preparadas del súper

Esta Semana Santa 2020 va ser diferente a cualquier otra que hayamos vivido. No disfrutaremos de unos días de vacaciones lejos de casa, ni se celebrarán las tradicionales procesiones religiosas en toda España, pero al menos podremos saborear los manjares de la cocina. Si hablamos de dulces, las grandes vencedoras son las torrijas, pero esta vez quizás no tengas cerca a esa persona que las elabora para ti con mimo, cariño y un sabor exquisito. Si es tu caso, la mejor opción puede ser comprarlas ya hechas en el supermercado.

La variedad es amplía por un precio razonable y algunas de ellas llegan a acercarse al sabor tradicional (aunque en el paladar de cada uno de nosotros no puedan llegar a compararse a las de nuestras madres o abuelas). Además, para los más 'cocinillas' también hay barras de pan especiales para elaborar torrijas siguiendo esta sencilla receta, por ejemplo. Son productos calóricos y con grandes cantidades de azúcar, por lo que no podemos abusar de su consumo. A continuación repasamos algunos de estas torrijas de los supermercados que estarán abiertos en Semana Santa para darse un dulce capricho.

En El Corte Inglés y los supermercados Hipercor encontramos las de sus marca Calidad Artesana, conocida por elaborar los Artesanitos, similares a los Manolitos . El envase contiene 4 torrijas (640g en total) elaboradas con leche entera pasteurizada , pan, aceite de girasol, azúcar, huevo o canela entre otros ingredientes. Se pueden comprar a través de su canal online para recoger o entrega a domicilio. Es un producto de repostería descongelado y no se puede volver a congelar.

Mercadona

400g por 3,65 euros

En Mercadona también encontramos torrijas ya elaboradas, de la marca Mercapastry. Como no podía ser de otra forma, son todo un éxito. En 2019 salieron 70.000 torrijas de la fábrica de su proveedor situada en Talamanca del Jarama. Están a la venta en la sección de congelado, en formato de 400 gramos por 3,65 euros. Según el fabricante, se elaboran "de manera totalmente manual, con rebanadas de pan grueso, empapado en leche, canela y rebozado en huevo, todo ello frito". No están disponibles en toda España y además se agotan a diario en los supermercados.



Idéntica situación que con la barra de pan especial para torrijas, que no está disponible en todas las tiendas de España, y en las que sí la venden es difícil comprarla en estos días previos a la Semana Santa. A través de las redes sociales explican que "por la situación actual, hemos preferido priorizar por productos de primera necesidad". Además, Mercadona ha suspendido temporalmente la venta online.