Pizzas de masa madre de Mercadona: ¿son más sanas y mejoran su receta?

Si la paella es una de las recetas españolas que más se imitan alrededor del mundo, las pizzas son el equivalente italiano. Pero en ambos casos, son múltiples las ocasiones en las que cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Encontrar una buena pizza en el supermercado no es sencillo y en esta ocasión vamos a analizar las tres nuevas pizzas que Casa Tarradellas ha estrenado en exclusiva para Mercadona y que se suma a la gama ya existente. Son la pizza serrana, la de pollo y la margarita, que tienen su versión homóloga en el formato anterior.

A simple vista observamos tres grandes diferencias con las pizzas que hasta la fecha podíamos comprar en Mercadona. La primera es el 'packaging', ya que ahora están dentro de una caja de cartón de color marrón, en vez del envoltorio de plástico habitual de Casa Tarradellas. La segunda es la distribución y el aspecto de los ingredientes, con formas y colores más naturales. Y la tercera es el precio, entre 3,30 y 3,60 euros, cuando anteriormente no superaban los 3 euros.

Contienen masa madre, pero no indican la cantidad

Además, hay un cuarto cambio, según la información de la marca, y es el cambio en la receta de la base. Las nuevas pizzas son de "masa de larga fermentación de hasta 24 horas y elaborada con masa madre". Sin embargo, no informan sobre la cantidad que utilizan para elaborar la pizza. Como no está regulado por la ley del pan, no es posible conocer la cantidad exacta.

De hecho, según en el listado de ingredientes, todas las pizzas (tanto las nuevas como las anteriores) contienen levadura, lo que nos invita a pensar que la cantidad de masa madre es pequeña y no es suficiente para que la masa se eleve al hornearla. Además, de añadir más masa madre, la pizza sería aún más cara.

¿Se nota la diferencia en cuanto a receta y sabor?

Lo que es cierto, es que una vez horneada las nuevas pizzas mejoran a las anteriores. La masa es más fina y queda más crujiente, por lo que se parece más a un producto de pizzería. Aunque la cantidad y lista de ingredientes son similares en ambas versiones, Casa Tarradellas ha conseguido que su sabor sea algo más natural y menos salado, en el caso del jamón, especialmente.

Esta nuevas pizzas se encuentran en la sección refrigerada, pero no en los congeladores, aunque se puede congelar en casa. Se recomienda preparar en el horno para conseguir una mejor textura y sabor. Vamos a comparar una a una las versiones anteriores con las nuevas de las pizzas serrana, de pollo y margarita para comprobar cuáles son más grandes, más apetecibles y más saludables para comprobar si merece la pena pagar esos euros de más.

La nueva serrana tiene menos jamón, pero sabe mejor

​Pasa de ​2,39€ a 3,60€

Pizzas serranas de Mercadona L.I.

El ingrediente principal de la pizza serrana es el jamón. Si miramos el listado de ambas recetas, observamos que en la versión antigua hay un 14% de jamón serrano, mientras que en la nueva, la cantidad se reduce hasta un 9%. En este caso, destaca una mayor presencia de tomate y el queso curado como novedad, reduciendo la cantidad de queso mozzarella. Aún así, la calidad de los ingredientes y ha mejorado y se nota en el sabor.

Ambas pizzas pesan exactamente la misma cantidad, 400g, pero la nueva versión cuesta 1,21 euros más. A nivel nutricional, los datos son muy similares:

Pizza serrana formato antiguo: 261kcal, 9,4g de grasas, 28,6g de hidratos de carbono de los cuales 2,4g de azúcares, 15,5g de proteínas y 1,8g de sal cada 100g de producto.

261kcal, 9,4g de grasas, 28,6g de hidratos de carbono de los cuales 2,4g de azúcares, 15,5g de proteínas y 1,8g de sal cada 100g de producto. ​Pizza serrana nuevo formato: ​254kcal, 8g de grasas, 28g de hidratos de carbono de los cuales 1,3g de azúcares, 14,8g de proteínas y 1,6g de sal cada 100g de producto.



La pizza de pollo es más apetecible en todo

Pasa de ​2,39€ a 3,60€

Pizzas de pollo de Mercadona L.I.

En el caso de la pizza de pollo, la receta ha cambiado bastante. Si bien es verdad que ambas están elaboradas con queso mozarrella y salsa de tomate como ingredientes principales, la versión anterior contenía un 5% de bacon, quinoa, chía y amapola, entre otros ingredientes, mientras que en la nueva lo sustituyen por un 5% de calabacín, un 5% de tomates cherry semideshidratados y un 5% de queso de cabra.

Una receta bastante más apetecible que cuesta 1,21 euros más. Ambas pesan prácticamente lo mismo, 420 frente a 430g, pero la nueva receta es más rica y sana nutricionalmente, como vemos a continuación.

Pizza de pollo y bacon formato antiguo: 245kcal, 9,1g de grasas, 26g de hidratos de carbono de los cuales 3,3 g de azúcares, 14,7g de proteínas y 1,4g de sal cada 100g de producto.

245kcal, 9,1g de grasas, 26g de hidratos de carbono de los cuales 3,3 g de azúcares, 14,7g de proteínas y 1,4g de sal cada 100g de producto. ​Pizza de pollo nuevo formato: ​216kcal, 6,7g de grasas, 26g de hidratos de carbono de los cuales 2,2g de azúcares, 12,3 de proteínas y 1,1g de sal cada 100g de producto.

La pizza margarita es similar, pero más cara

​​Pasa de ​1,85€ a 3,30€

Pizzas margarita de Mercadona L.I.

La tercera novedad es la pizza margarita, que según la receta tradicional napolitana se elabora con tomate, mozzarella (Fior di latte), albahaca fresca, sal y aceite. Y a simple vista, poco o nada se parece a las que encontramos en Mercadona. La nueva versión tiene un 2% menos de mozarella que la anterior, pero le han añadido tomates cherry semideshidratados. Aún así, la presentación es bastante mejorable.

Es algo mejor, sí, pero esta pizza es la que menos ha evolucionado para la gran diferencia de precio. Se ha encarecido 1,45 euros, aunque ha aumentado en 70g el peso del producto. Ambas son también bastante similares en cuanto a valores nutricionales