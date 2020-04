El bizcocho de zanahoria más sano de Instagram: sin azúcar y fácil de hacer

El bizcocho de zanahoria es uno de los platos más deliciosos para el desayuno o el postre, pero existen muchas variantes que lo pueden convertir en muy calórico y poco apetecible en dietas saludables. Sin embargo, es posible elaborarlo sin azúcar, sin edulcorante y 100% integral, tal y como muestra el perfil del blog 'Me Gusta Comer Sano' de Rosa Arnau en Instagram.

La receta del bizcocho de zanahoria saludable se realiza en solo seis pasos y los únicos dos ingredientes más difíciles de encontrar en estos tiempos son los dátiles y la levadura.

Ingredientes del bizcocho de zanahoria sano -100 gramos de harina integral

-2 zanahorias grandes ralladas

-De 8 a 10 dátiles medjol deshuesados

-125 mililitros de leche o bebida vegetal

-2 huevos felices XL

-2 cucharadas de AOVE

-1 sobre de levadura Royal

-1 cucharadita de bicarbonato sódico

-Media cucharada de jengibre en polvo

-1 cucharada de canela de Ceylan

-Una pizca de sal

El primer paso para conseguir el bizcocho de zanahoria perfecto es hacer la pasta de dátiles, triturándolos con la batidora de mano junto con la bebida vegetal o la leche, según se elija o prefiera. A continuación se echa la pasta en un bol, en el que también se añaden los huevos y el AOVE. Se bate todo y se consigue la mezcla.

El siguiente paso de la receta consiste en seguir enriqueciendo la mezcla, esta vez añadiendo la levadura Royal, el bicarbonato (opcional), la canela, el jengibre y la pizca de sal.

Es el turno de la harina. Toca tamizarla (puede ser no integral si no se tiene) y añadirla al bol, en el que se remueve con una espátula. Hay que guardar el salvado aparte, no lo olvides. El último paso de la creación de la masa implica añadir las zanahorias ralladas y volver a remover.

Un bizcocho de seis raciones

En un molde pequeño bien engrasado con un poco de aceite, vierte la masa y hornéala a 180 grados durante 25 minutos. Pasado ese tiempo, solo queda sacar el bizcocho del molde y espolvorearlo al gusto con coco rallado.

Esta receta de bizcocho de zanahoria sano da lugar a un dulce de seis raciones, ideal para una o dos personas. Si se quiere una ración mayor basta con aumentar la cantidad de ingredientes, así como cambiar el tamaño del molde.