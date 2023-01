¿Ha muerto de éxito el robot de cocina de Lidl? Es la primera vez que no 'vuela'

El robot de cocina de Lidl es un auténtico icono del supermercado. Se ha convertido en su producto más conocido hasta ganarse el apodo de la 'Thermomix barata', porque ofrece muchas de sus funcionalidades más relevantes a un precio mucho más asequible. Siempre ha ido evolucionando y mejorando para poder mirar cara a cara, dentro de la gama ‘low cost’, al líder del mercado. Pero algo pasa con la tercera generación, el Monsieur Cuisine Smart.

Ni largas colas a las 7 de la mañana, ni la necesidad de recorrer varios supermercados para conseguirlo, ni cientos de vídeos en redes sociales celebrando haber conseguido alguna unidad en plena 'batalla', algo que ocurrió con anteriores modelos y que incluso acabó en altercados. Esta vez, Lidl anunció con antelación los plazos para reservar el robot en su aplicación móvil. Esto hizo que el día de su lanzamiento, el 3 de diciembre, su web no se cayera ante la avalancha de peticiones y la repercusión fuera mucho menor.

Un mes y medio después del estreno, y pasadas las navidades en las que podría haberse convertido en uno de los electrodomésticos más deseados, el robot de cocina sigue a la venta. "Aún estás a tiempo de conseguir el nuevo modelo", anuncian en su web. Si bien es cierto que en esta ocasión el supermercado alemán no ha comunicado el número de unidades que ha puesto a la venta, las cifras de los predecesores hablan por sí solas.

En 2018, Lidl agotó las 25.000 unidades del Monsieur Cuisine Plus en solo una mañana. En 2019, alcanzó un volumen de venta de 70.000 unidades con el estreno del Monsieur Cuisine Connect . Y en 2020, año marcado por la pandemia, vendieron 90.000 unidades (55.000 unidades online en menos de 72 horas), según datos publicados por Alimarket y Expansión. Poco después comenzó la batalla en los tribunales con Thermomix, finalmente ganada por Lidl, y hasta finales de 2022 no ha vuelto a salir a la venta su robot.

¿Está justificado el aumento de 120 euros?

Si por algo se había convertido en un 'top' ventas el robot fabricado por Silvercrest, era por su precio. Esto le permitía liderar con suficiencia la gama ‘'ow cost'. El Monsieur Cuisine Plus costaba 199 euros. El Monsieur Cuisine Connect, 359 euros, mientras que el modelo Smart cuesta 479 euros. un incremento que no ha sido muy bien recibido entre los clientes, como se refleja en algunas de las respuestas en redes sociales al anuncio de su lanzamiento: 2Se os ha ido el precio de las manos, que es lo que atraía de los anteriores modelos. Entre esta y la Connect no hay justificación para subir 100 euros".

Porque muchas de las mejoras del Monsieur Cuisine Smart van encaminadas a mejorar la experiencia de uso. Por ejemplo, tiene una pantalla más grande (10 pulgadas) que permite seguir las recetas mediante vídeos explicativos, estrena el control con mando a distancia y por voz a través de Google Home, un cubilete con cinco medidas para ayudar a añadir ingredientes sin utilizar la báscula, una segunda tapa en la vaporera para mejorar el ajuste, un planificador semanal y una lista de la compra.

Aunque también tiene mejoras enfocadas a las funciones de cocinado. Cuenta con un vaso con mayor capacidad (4,5 litros) que además permite cocinar por porciones, más potencia de cocción y mezcla, así como nuevas funciones para fermentar durante 12 horas, cocer a fuego lento, cocer huevos, calentar agua, cocinar al vacío.

Y la verdad es que todas estas funcionalidades no están disponibles en ningún otro robot de cocina que se mueva en el rango de los 500 euros. Durante la presentación, la compañía aseguraba, con bastante razón, que el Monsieur Cuisine Smart "ofrece más funcionalidades innovadoras y únicas que la mayoría de las opciones del mercado, siendo un 65% más económico que su principal competidor", Thermomix, cuyo precio es de 1.400 euros.

Sin embargo, la competencia cada vez es más feroz. Las principales marcas de electrodomésticos y varios supermercados han lanzado su robot de cocina barato. Los potenciales clientes y el mercado son cada vez más limitados, teniendo también en cuenta el 'boom' de las freidoras sin aceite, y otros aparatos como amasadoras, panificadoras, hornos y demás, que hacen que en la cocina cada vez haya menos espacio para comprar nuevos aparatos con funcionalidades similares.

Solo se agota en Francia, donde es más barato

Otra de las cuestiones que no ha gustado entre los clientes es la diferencia de precios de este robot de cocina respecto a otros países. También en Twitter, un usuario señalaba: "Vaya diferencia de precio con Francia, allí Lidl la vende a 359 euros en oferta estos días (precio normal, 429 euros)". De hecho, en Francia, sí se ha agotado el robot de cocina, que salió a la venta el 6 de diciembre. En su web anuncian que "el periodo de venta ha finalizado. Inscríbete a la newsletter para estar informado sobre su regreso".

La tendencia en España se replica en otros países y ante los aumentos de precios, el volumen de venta se ha reducido. En Alemania está a 499 euros y en Bélgica a 549 euros. En ambos mercados, el robot aún sigue a la venta, mientras que Portugal aún no está disponible.