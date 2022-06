Timbres inteligentes para ver desde el móvil quién llama a la puerta de tu casa

El teléfono móvil cada vez nos permite realizar más acciones que hace unos años parecían impensables. Con ellos podemos programar la calefacción o el aire acondicionado a cientos de kilómetros de casa, seguir los pasos para elaborar una receta con un robot de cocina o cambiar la luz o intensidad de las bombillas de casa. Gracias a la domótica podemos conectar los diferentes dispositivos a una red WiFi para poder manejarlos desde el 'smartphone'. Y entre las últimas tendencias encontramos los timbre inteligentes, con los que podemos ver desde cualquier lugar quién está llamando a nuestro telefonillo.

Estos timbres cuentan con una cámara por lo que podemos ver quién llama desde nuestro móvil. También tienen un detector de movimientos que activa la cámara para saber si alguien se está acercando a nuestra casa antes incluso de que llame al timbre, altavoces y micrófono para poder entablar una conversación desde el móvil o grabar mensajes para avisar de que no estamos en casa.

Las funcionalidades de los timbre inteligentes son muy similares, pero los precios varían dependiendo de la calidad y el ángulo de visión que ofrece la cámara, si se conectan a asistentes de voz en casa o solo al teléfono móvil a través de la aplicación, si permiten hablar con la persona que está en la puerta aunque no estemos en casa o los detectores de movimiento. A continuación listamos algunos de los modelos más vendidos en Amazon y más interesante por su relación calidad-precio.

Ring Video Doorbell

​Desde 59,99 euros

Ring Video Doorbell Amazon

Este modelo de timbre inteligente es uno de los más populares, tanto que ya hay hasta cuatro versiones diferentes. Desde la más básica con cableado, calidad HD 1080p con comunicación bidireccional y detección de movimiento, hasta la más avanzada, con batería, vistas previas de vídeo 'Pre-Roll' en color, que añade hasta 4 segundos de vídeo extra a cada evento de movimiento y con el plan 'Ring Protect' (suscripción) que permite grabar y revisar. En todos ellos se pude ver en directo lo que está pasando en la puerta de casa y hablar desde el teléfono con la persona que esté llamando al timbre. Además, son compatibles con Alexa para utilizar el asistente de voz desde un Amazon Echo o Fire TV y poder ver la cámara desde el dispositivo o la televisión.

BOIFUN

​97,99 euros

BOIFUN Amazon

El timbre más vendido en Amazon, valorado con 4,5 estrellas sobre 5 es este modelo con cámara 1920 x 1080, modo de visión nocturna y una vista más amplia de 166 grados. No se estropea con la lluvia, ni tampoco con las altas temperaturas en verano. Permite hablar con la persona que ha llamado al timbre desde el teléfono móvil y cuando se detecta movimiento, el timbre guarda automáticamente los vídeos en la tarjeta SD o en la nube. Gracias al sensor, permite un ahorro de batería, ya que cuando no hay nadie entra en modo suspensión. Es inalámbrico y no necesita cableado.

Consulta todos los detalles para comprar el timbre inteligente BOIFUN.

Netatmo

​254 euros

Netatmo Timbre con Vídeo Inteligente Amazon

Este timbre inteligente tiene un precio superior ya que, aunque sus funcionalidades son similares, ofrece una mayor calidad de imagen (Full HD 1080p, función HDR y visión nocturna infrarroja) y de sonido. Permite contestar desde cualquier lugar a través del móvil, tiene un sistema de detección de personas y 'Alert-Zones' que avisan en tiempo real cuando un desconocido merodea delante de la puerta. Incluye una tarjeta microSD donde todo queda guardado. Cuenta con la certificación IP44 y la tecnología HZO, lo que asegura el buen funcionamiento sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Es compatible con Amazon Echo y Apple Homekit a través del comando de voz de Siri.

Consulta todos los detalles para comprar el timbre inteligente Netatmo.