Los trabajadores de Elon Musk vuelven a la oficina... y no hay sitio para todos

La política laboral de Elon Musk es conocida por todo el mundo. En las últimas semanas, el empresario estadounidense se ha posicionado claramente en contra del trabajo en remoto, salvo para aquellos empleados que sean importantes. Una decisión que ha sido muy criticada por los profesionales de sus compañías, que demandaban una mayor flexibilidad en este aspecto.

Sin embargo, la vuelta a las oficinas no estaría siendo tan eficiente como al magnate le gustaría. Es más, durante los primeros días, un buen número de trabajadores se ha tenido que enfrentar a diversos problemas. Según ha explicado The Information, no hay suficientes escritorios o plazas de estacionamiento para todos los que están de vuelta en las oficinas y fábricas de Tesla. Los empleados han detallado al medio que, debido a un aumento de la contratación en la empresa y a la remodelación de varias partes de la oficina, se ha creado un espacio abarrotado.

Vuelta al teletrabajo

Los profesionales aseguran que esta situación es consecuencia de la falta de comunicación del departamento de recursos humanos de Tesla, que en las últimas semanas se ha ido reduciendo. Cuando retomaron la presencialidad, los trabajadores se encontraron con una zona de aparcamientos desbordada, por lo que tuvieron que recurrir al parking de la estación de tránsito local. Una vez dentro de las oficinas, algunos empleados descubrieron que no había un escritorio desde el que trabajar o que no tenían suficiente wifi estable para hacer sus tareas.

Ante esta situación, los gerentes recomendaron a varios asalariados que volvieran a su domicilio para continuar el trabajo desde casa durante unos días. Una situación que debió agradar poco a Musk, pues hace unas semanas, se difundieron en redes sociales varios correos electrónicos del empresario en el que instaba a los empleados a volver a las oficinas al menos 40 horas semanales. En estos mensajes, el magnate expuso que la presencialidad había sido la fórmula que había llevado al éxito a las fábricas de Tesla. En este sentido, indicó que aquellos trabajadores que no regresan a sus cargos, interpretaría que habrían renunciado.