¿Me pueden preguntar si me pienso vacunar en una entrevista de trabajo?

Especialmente desde la vuelta masiva a las oficinas del pasado septiembre, una de las grandes preocupaciones de las empresas ha sido la implementación de protocolos sanitarios para garantizar la salud de sus empleados en el lugar de trabajo: mamparas, distancia de 1,5 metros entre puestos, uso obligatorio de gel hidroalcóholico... Y con el inicio de la vacunación contra la Covid, otro objetivo de las empresas será que la mayor parte de su plantilla esté vacunada cuando empiece la tercera fase. Ya sabemos que, en ningún caso, se puede obligar a un trabajador a vacunarse debido a la libertad personal que rodea a las decisiones relacionadas con la salud, pero ¿qué pasa si en una entrevista de trabajo se pregunta al candidato si tiene intención de vacunarse? ¿Es legal?

"En este caso, aunque sería normal que la empresa no le diga al trabajador si ha sido seleccionado o no para el puesto de trabajo según la respuesta que pueda dar a tal pregunta el trabajador, la empresa podría llegar a situarse frente al trabajador ante una nueva forma de discriminación", explica Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados. Es decir, que cuando una empresa decide descartar a un candidato, no tiene por qué decirle que se debe a que no piensa vacunarse; sin embargo, el mero hecho de preguntarle por esa cuestión personal podría ser discriminatorio.

"Y, según la Constitución Española, ninguna persona puede ser discriminada por ningún motivo", resuelve San José, quien indica que a este respecto "también es aplicable el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se desarrolla la no discriminación en las relaciones laborales. Así, entiendo que no se podrá preguntar para poder seleccionar a un trabajador sobre si pretende o no vacunarse y ese dato tenerlo presente para seleccionarlo o no". En este sentido, se trataría de una discriminación equiparable a la que pueda producirse por cuestión religiosa, de raza o de género. Todas ellas van en contra de los principios de la Carta Magna.

De hecho, ni siquiera sería legal preguntar a un candidato a un puesto de trabajo si ha pasado la Covid y ha desarrollado anticuerpos. Según San José, "la Agencia Española de Protección de Datos remitió un comunicado el pasado junio para regular las prácticas que habían detectado en el ámbito de la contratación laboral, ya que las empresas solicitaban a los candidatos a un puesto de trabajo información sobre si habían pasado la Covid-19 y desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado, señalando la AEPD que esas prácticas constituían una vulneración de la normativa de protección de datos".

¿Puede ser un punto más dentro del contrato?

La legislación actual trata de proteger al máximo la libertad individual y, por ello, no permitiría a una empresa obligar a sus empleados a vacunarse. De hecho, hay que recordar que en España las vacunas no son obligatorias, ni siquiera las que se suelen poner en la etapa infantil, como Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis, Neumococo, Sarampión, Rubeola, Varicela... A pesar de que quienes renuncian a las vacunas siguen siendo un grupo residual, éstas únicamente pueden ser recomendadas por los servicios de salud. El único escenario en el que la legislación prevé como obligatorio es en casos de salud pública. Pero, a pesar de que el coronavirus parece encuadrar en este supuesto, el Gobierno ha renunciado a hacerla obligatoria por el momento.

Queda claro que no se puede obligar a un empleado a vacunarse ni tampoco preguntarle si piensa hacerlo durante una entrevista, pero ¿puede la empresa establecer como requisito de contratación que el empleado entrante se vacune? Paradójicamente, en este caso, sí. San José explica que, "en general, para la formalización de una relación laboral existe plena libertad entre partes para poder establecer un contrato de trabajo, así como para determinar cuáles son los requisitos para ser contratado por parte de las empresas, y uno de esos requisitos podría ser la obligatoriedad del trabajador que se pretende contratar de estar vacunado, que en caso contrario el empresario no tendrá la obligación de contratarlo".

Se trata de una posibilidad de la que advertía a finales de 2020 la presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Schweng, que considera que "evidentemente es posible" que las empresas eviten contratar a un trabajador si no quiere vacunarse contra la Covid-19. "Como empresario, puedo decidir con quién firmo un contrato", explicaba, señalando que "el trabajador puede decidir si quiere trabajar (para la empresa) o no" en caso de que se exija la vacuna para firmar un contrato. Es decir, que estar vacunado podría convertirse en un requisito más a la hora de buscar un nuevo empleo... Aunque legalmente no se le pueda preguntar al candidato en una entrevista si piensa hacerlo o no.