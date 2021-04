Horas extra en ERTE parcial: ¿pueden obligarme a trabajar durante un festivo?

La utilización del mecanismo de los ERTE por parte de las empresas desde el inicio de la pandemia hace un año, ha estado asociada desde el principio a una serie de condiciones y reglas. Por ejemplo, la obligación de mantener los empleos acogidos a la medida al menos seis meses después de la finalización del expediente temporal o la prohibición de que la plantilla realice horas extra mientras haya personal con el contrato suspendido. Sin embargo, ¿es igual en todos los casos? ¿Qué pasa cuando hablamos de un ERTE parcial? Esta semana resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

PREGUNTA: Estoy en un ERTE parcial y mi empresa me ha obligado a trabajar en festivos durante marzo. ¿Es legal?

RESPUESTA: La ley señala que no, ya que se entiende que si la empresa ha aplicado un ERTE es por una reducción de la actividad derivada de la crisis del coronavirus. De hecho, podría enfrentarse a multas entre los 6.250 euros a los 187.500 euros. No obstante, la jurisprudencia hasta la fecha suele permitir la realización de horas extra de manera puntual y no generalizada. Deberías consultarlo con el sindicato, el comité de empresa o dirigirte a Inspección de Trabajo.

PREGUNTA: ¿Las cotizaciones que he realizado en el extranjero me sirven para mi jubilación aquí en España?

RESPUESTA: Depende del país concreto. Entre los estados miembros de la UE, existe un convenio que permite que el tiempo cotizado en un país cuente exactamente igual en la nación de origen. Es decir, que puedes trasladar a España 15 años cotizados en Italia -y viceversa-. En el caso de nuestro país, también hay convenios con ciertos estados latinomericanos. Toda la información puedes consultarla en el Ministerio de Exteriores o la embajada española del país en el que residas.

PREGUNTA: Me falta un año para cobrar la pensión mínima. ¿Puedo cobrar el paro por el año que hace falta?

RESPUESTA: Sí. Si tienes derecho a cobrar la prestación por desempleo durante el año que te resta para tener derecho a la pensión mínima (15 años), debes saber que ésta cotiza exactamente igual que si estuvieras trabajando en una empresa. Es decir, que el SEPE te descuenta una parte de lo que percibes para seguir aportando a la Seguridad Social. Por eso, cualquier trabajador sigue cotizando mientras cobra el paro.

PREGUNTA: Soy cubano, tengo 67 años y he cotizado 9 años en España. ¿Puedo seguir trabajando y cobrar una pensión no contributiva?

RESPUESTA: Sí. El sistema de pensiones de jubilación no contributivas está pensado para complementar o asistir a aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica, pero no exige que se deje de trabajar por completo. Existen unos límites de renta fijados que varían en función del número de convivientes que puedes ver aquí, por lo que hay casos en los que se puede compatibilizar una actividad profesional y el cobro de una pensión.

PREGUNTA: Soy autónomo agricultor. Si facturo poco dinero, ¿puedo no pagar la cuota a la Seguridad Social?

RESPUESTA: Hasta hace unos años, sí era posible, de manera similar a lo que ocurre con los autónomos de otras ramas profesionales. Sin embargo, Inspección de Trabajo lleva un tiempo obligando a los agricultores esporádicos a darse de alta y pagar la cuota, independientemente de los ingresos mensuales que perciban.