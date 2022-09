Una empresa da 2.000€ a sus empleados para que teletrabajen por todo el mundo

Retener el talento es una de las obsesiones de los equipos de recursos humanos de las empresas digitales. Y desde la pandemia esto viene ligado en gran medida la gestión de teletrabajo. Suele ser una de las peticiones de los empleados a la hora de sumarse un nuevo proyecto o buscar nuevas aventuras. Además de las ventajas para el empleado, las empresas valoran el ahorro en coste en el alquiler de oficinas. Muchas son ya las que se han mudado a otras zonas más alejadas o a lugares más pequeños para pagar menos una vez que los trabajadores no coinciden a diario.

Solo algunas compañías ofrecen 100% de trabajo en remoto, mientras que muchas otras optan por el modelo híbrido, en el que unos días se trabaja en la oficina y otros no. De cualquier forma, estos formatos deben seguir evolucionando hacía otros de menos rígidos. Porque aún muchas se resisten a eliminar todas las restricciones geográficas. Es decir, no permiten teletrabajar a más de una distancia determinada por si el empleado tiene que ir de forma urgente a la oficina, lo que evita que puedan alejarse de las grandes ciudades y volver a sus lugares de origen.

Cierran la oficina y dan 2.000€ para teletrabajar fuera de casa

Hotjar, una consultora y desarrolladora de software de análisis de datos, con sede en Malta, sufría un problema de compromiso en su cultura corporativa debido al teletrabajo 100%. Esto lo achacaban a que solo 15 o 20 de sus 312 empleados eran locales, mientras que el resto teletrabajaba en 46 países del mundo. Al no tener una relación personal entre ellos, existía una sensación de desapego. Y se formó una camarilla entre los empleados de Malta que asistían a las reuniones en las oficinas junto al director ejecutivo.

Para poner freno a esta situación han creado un modelo híbrido nunca visto hasta la fecha y que tiene la intención de poner en contacto a sus empleados, que se conozcan personalmente y refuercen sus relaciones en beneficio de las empresa. Y no es que todos trabajen juntos. Han cerrado la oficina en Malta y han puesto en marcha los 'Work Togethers'. Gracias a esta iniciativa, cada trabajador recibe 2.000 euros de la empresa para viajar alrededor del mundo. Concretamente, para visitar a algún compañero y trabajar en su casa durante una semana como si de un 'coworking' se tratara.

Ken Weary, director de operaciones de Hotjar, ha contado todo lo ocurrido en la newsletter protocol. Esta idea ha surgido a raíz de su propia experiencia de vida, ya que trabajo de forma nómada, trasladando a los cuatro miembros de su familia durante muchos años por América Central, Europa y África. Y explica que ya hay empleados que se han sumado a los 'Work Togethers' para trabajar desde España, Portugal, Méjico, Canadá, Países Bajos, Ciudad del Cabo, Alemania, Reino Unido y Malta.

Normas para cumplir con los requisitos

Aún así, los 'Work Togethers' tienen sus propias normas. No son reuniones de toda la empresa, ni tampoco de equipo o departamento y se llevan a cabo por separado. Es un programa que está disponible para todos los empleados, aunque no es obligatorio adherirse: "No queríamos que fuera el mismo grupo de cinco personas que simplemente viajan juntas", explica. Y algo muy importante, duran una semana y no son vacaciones: "No se puede ir un día a Hawai para trabajar con un compañero y después quedarse allí dos semanas de vacaciones. Queremos asegurarnos de que realmente estén trabajando". Los 2.000 euros deben utilizarse para sufragar los gastos. Porque los empleados que participan en los 'Work Togethers', no pueden quedarse toda la semana en casa del compañero.

Ken Weary explica los motivos por los que se han adherido a esta iniciativa: "El 100% de nuestro trabajo se realiza en una plataforma asíncrona, todo online. El producto que hemos construido y continuamos mejorando, toda la ingeniería y el soporte para ese software". Por lo que "esa semana de trabajar juntos es para construir cultura empresarial", finaliza.