El negocio de la pandemia apocalíptica: 25 años de suministros por 9.000 euros.

Nada como una pandemia global para que los chistes y memes sobre un apocalipsis 'zombie' se propaguen por cada rincón de internet. ¿Habrá sido un virus letal creado en un laboratorio de Wuhan? ¿Estará Bill Gates detrás del coronavirus? A caballo entre la ciencia-ficción y las teorías de la conspiración más surrealistas, un sector tradicionalmente residual como el de los kits de supervivencia está haciendo su particular 'agosto' desde hace unos meses. Y hay de todo, desde mochilas para montañeros con víveres para una semana que harían las delicias del mismísimo David Broncano, hasta búnkeres de lujo para multimillonarios.

Aproximadamente en el medio se encuentran los kits de supervivencia para largas temporadas, pero sin llegar al extremo de vivir el resto de nuestros días en una cámara acorazada bajo tierra. En este punto, marcas como ReadyWise se encargan de la venta de "suministros de alimentos de emergencia". Uno de sus packs más solicitados en los últimos meses es un palé con 4.320 raciones de alimentos liofilizados (un proceso de deshidratación usado generalmente para la conservación), agrupadas en cubos de lasaña, pasta, noodles... Ideales si el fin del mundo te pilla en casa o bajo techo, pero algo más difíciles de transportar si te ves obligado a sobrevivir a la intemperie, ya que en total pesan alrededor de 325 kilos.

Se trata del producto estrella de la compañía en todo el mundo, no solo en EEUU, donde ReadyWise ya ingresaba antes de la pandemia unos 75 millones de dólares al año. Aunque no hay datos oficiales sobre 2020, se estima que las ventas hayan aumentado entre cinco y seis veces en el último año. Sobre todo, gracias a que sus packs no son precisamente baratos: el palé con las 4.320 raciones de comida sale por 9.000 euros. Eso sí, sus creadores prometen que pueden conservarse durante 25 años, aunque comiendo a un ritmo constante los alimentos pueden agotarse en unos dos años para una persona adulta. Pero, claro, se supone que, en un apocalipsis, para entonces ya habrás creado tu propio arco y habrás aprendido a cazar como Daryl Dixon en 'The Walking Dead'.

"Todos los días tenemos personas que gastan decenas de miles de dólares en alimentos para una emergencia", explica en un artículo de 'CNBC' Brandon Eriksson, vicepresidente de ventas de Wise Company, propietaria de ReadyWise. Lo que ocurre es que, hasta que llegó la crisis del coronavirus, la mayoría se centraba en kits de supervivencia para hacer montañismo o actividades al aire libre en lugares remotos; salidas de unos días o pocas semanas que se podían solventar con mochilas preparadas para la hidratación extrema, menos de una decena de raciones de comida (o, directamente, bocadillos de toda la vida).

En este sentido, ReadyWise vendía principalmente productos de menor volumen, como carnes y verduras liofilizadas y huevos en polvo, o incluso una 'bolsa de aventuras' de dos días que cuesta unos 50 euros y contiene seis comidas liofilizadas y un par de bolsitas de bocadillos. Su principal vía de comercio -especialmente fuera de EEUU- eran las plataformas como Amazon. Sin embargo, a raíz de la expansión del e-commerce, esta compañía -como muchas otras del sector- modernizó su propia tienda online para poder llegar a la gran demanda que se empezaba a generar en todo el mundo.

En cualquier caso, no se trata de la única marca del mercado. Otra de las compañías en auge es Ready Hour, que vende un kit de suministro de alimentos de emergencia por 2.300 dólares que, según su web, puede durar hasta un año. Se trata de una opción ideal para quienes prefieren tomarse el apocalipsis como una manera de disfrutar de la comida más suculenta: su menú diario prevé aportar 2.000 calorías al día. Pero si lo tuyo es la dieta mediterránea (de supervivencia), en España hay opciones incluso más rebuscadas. Por ejemplo, en Amazon se pueden encontrar artículos como la 'ración individual de combate' que utilizan las Fuerzas Armadas en sus misiones, por apenas 20 euros.