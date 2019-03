Mamás contra Amazon: 1.800 empleadas piden a Bezos que ponga ya una guardería

Aunque Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo (y su CEO, Jeff Bezos, la persona más rica del planeta) no se distingue precisamente por dar un buen trato a sus trabajadores. Y, como ocurre en casi todas las empresas, son las empleadas las que se llevan la peor parte.

La compañía fundada en Seattle se ha resistido toda la vida a proporcionar un servicio de guardería a sus empleados, un beneficio que llevan años ofreciendo otras compañías tecnológicas. Pero un grupo de 1.800 empleadas, que se han bautizado como las Momazonians, ha mandado un 'email' a Bezos para decirle que ya está bien.

La misiva, a la que ha tenido acceso 'Bloomberg', denuncia un panorama laboral en el que las madres tienen que hacer como si no tuvieran hijos para prosperar en la compañía.

El grupo ha estado recolectando evidencias para mostrar cómo la falta de algo tan básico como un servicio de guardería puede dar al traste con las carreras de mujeres con talento que, de lo contrario, podrían ser promovidas a empleos de más alto nivel. Entre las historias que se cuentan en el correo está la de un directivo de Amazon cansado de ver a sus colegas renunciar porque no pueden encontrar cuidado infantil en una de las ciudades de mayor crecimiento del país y un responsable de recursos humanos frustrado porque el mejor talento se va a las empresas que ofrecen más apoyo a los padres que trabajan.

Las Momazonians han exigido una reunión con los directivos al más alto nivel para exponer sus reivindicaciones. Quieren que la compañía brinde servicios de guardería de emergencia para los padres que tengan que lidiar con la gripe o las fiestas escolares, circunstancias que ahora mismo crean auténticos quebraderos de cabeza para los trabajadores de Amazon. También instarán al departamento de recursos humanos a recopilar datos sobre los problemas que generan esta falta de políticas de conciliación –a través de entrevistas con los empleados que entran y salen–, para abrir los ojos a la dirección y evitar que esos problemas se multipliquen.

En Amazon no está bien visto que te vayas a tu hora. / Amazon

Mejor ocultar que eres madre

Esta falta de políticas para fomentar la igualdad hace de Amazon una de las empresas tecnológicas con menos igualdad. Solo hay dos mujeres en el consejo de administración; están allí desde hace dos meses y debido a las constantes presiones sobre la falta de paridad en la compañía. En el siguiente escalón, el de los directivos que reportan directamente a Bezos, solo encontramos una mujer.

Kristi Coulter, que trabajó en varios roles en Amazon durante casi 12 años, asegura a 'Bloomberg' que esta falta de políticas de conciliación genera un clima irrespirable en la compañía: “Todos quieren actuar realmente duro y fingir que no tienen necesidades. No quieres ser el único en dar un paso adelante y decir 'soy una madre con hijos y puede que no me dedique tanto a mi carrera como todos los demás'. Todas están tratando de asimilar esta cultura de dominio masculino”.

Las madres se esfuercen en ocultar su condición. En Amazon es difícil escuchar conversaciones sobre el cuidado de los hijos o ver fotos familiares sobre la mesa. Muchos trabajadores son reacios a ser los primeros en irse, aunque la guardería esté a punto de cerrar. Otros enmascaran sus obligaciones: si hay que recoger al niño porque se ha puesto malo se advierte a los compañeros de que ha surgido un “conflicto de última hora”. Algunas madres renuncian del todo a lograr ascensos, pues saben que no obtendrán el apoyo para asumir un nuevo rol.

A raíz de esta polémica, una exempleada de Amazon que prefiere no compartir su nombre explica a 'Business Insider' que las madres o padres que defienden su rol familiar son inmediatamente arrinconados: “Hasta que tienes hijos todo gira en torno a si estás entregando las cosas a tiempo. Pero una vez que un empleado tiene hijos, especialmente las mujeres que se convierten en madres, pueden notar lentamente que se les asignan proyectos que son menos importantes. Se les deja poco a poco al margen”.

Otra empleada explica a 'Bloomberg' que llegaba a trabajar a las 7 AM. antes de que llegaran los demás, pero se le advirtió que se vería mal si se iba antes que las otras personas, por lo que a menudo se quedaba hasta las PM. Discutió esta situación con Recursos Humanos, pero se ignoraron sus reclamaciones.

Entrada de la sede central de Amazon en Seattle / Simone Brunozzi

Una empresa poco dada a las mejoras sociales

Amazon ofrece una mayor lista de beneficios para las familias que la mayoría de las compañías estadounidenses, pero de entre las empresas tecnológicas, las más necesitadas de talento, es de largo la que ha incorporado con mayor resistencia este tipo de mejoras.

Estados Unidos es la única nación de la OCDE que no obliga a las empresas a ofrecer una baja por maternidad remunerada, pero algunos estados si regulan ésta y la mayoría de las empresas ofrecen algún tipo de permiso. No fue hasta 2015 que Amazon extendió la baja de maternidad de ocho a veinte semanas, y permitió una baja de paternidad de seis semanas por primera vez.

Pero ofrecer esos beneficios no ayuda a los padres que tienen la percepción de que debido a que sus familias los necesitan, ya no son elegibles para ascensos o cargos administrativos en Amazon. Pasar muchas horas en la oficina es un requisito previo clave para obtener una promoción, y son los hombres que tienen a las mujeres en casa cuidando a los hijos los únicos que pueden pasarse el día trabajando.

Preguntado por la reivindicación de las Momazonians un portavoz de la compañía ha asegurado que la dirección está dispuesta a escuchar sus reivindicaciones, pero no ha dicho nada sobre si realmente acabaran ofreciendo un servicio de guardería.

La empresa se ha limitado a compartir un comunicado en el que enumeran los beneficios sociales presentes actualmente en Amazon y en el que aseguran que “al crear beneficios, nos centramos en los esfuerzos que pueden escalarse para ayudar al mayor número de personas, y trabajamos en colaboración con nuestros empleados para garantizar que lo que estamos construyendo ofrezca un apoyo significativo”.