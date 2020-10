Las mejores empresas para trabajar en España en 2020: hasta 180.000 euros.

El mercado laboral ya no es lo que era: antes, el sueldo era básicamente el único punto a negociar, mientras que en la actualidad cada vez utilizamos más conceptos como conciliar, flexibilizar o salario emocional. Ejemplos de que la percepción de los empleados sobre una empresa han mutado ostensiblemente en los últimos años, hasta el punto de que el teletrabajo -una medida casi accidental desde el estallido de la crisis del coronavirus- se ha convertido en un bonus salarial más, como la plaza de aparcamiento o los vales de comida. Por eso, las empresas cada vez dan más importancia a este tipo de intangibles como reclamo para captar talento... y los empleados lo valoran.

En este sentido, como cada año, 'Great Place to Work' ha elaborado en 2020 su particular ranking con las mejores empresas para trabajar en España, en el que se tienen en cuenta las opiniones de los propios empleados sobre aspectos como el ambiente, los modelos de liderazgo o la conciliación. Utilizando ese baremo, desde 'La Información' hemos decidido cotejar cada una de las 10 compañías mejor valoradas con los salarios publicados en las webs especializadas 'Glassdoor' e 'Indeed'. Este es el resultado.

10. Japan Tobacco International - 110.000 euros

10. Japan Tobacco International - 110.000 euros

Es probable que no sea tan conocida como otras grandes multinacionales del sector del tabaco, pero Japan Tobacco International también tiene presencia en España. En concreto, comercializa las marcas Camel o Winston, entre otras. Es la décima empresa en el ranking de 'Good Place to Work' en 2020 y, además, cuenta con salarios realmente altos: desde 1.000 euros al mes por estar en prácticas a los 110.000 euros que cobra un general manager.

9. Hotelatelier - 21.000 euros

La cadena conocida anteriormente como Petitpalace es ahora Hotelatelier, que tiene abiertos 35 hoteles en España y se define a sí misma como "dinámica y altamente innovadora, con un espíritu emprendedor y tecnológico". Se trata de la novena en la lista y, según Indeed, sus salarios oscilan entre los 19.950 euros que gana de media un ayudante de camarero a los 21.000 de un oficial de mantenimiento.

8. Grupo DKV Seguros - 24.000 euros

Según Indeed, el sueldo medio que un asesor comercial de seguros de DKV Seguros es de 1.467 euros en España -un 25% por encima de la media en el sector-. Entre las ventajas de trabajar en la compañía se encuentra el buen ambiente, según las valoraciones de los propios empleados, lo que sitúa a la compañía en la octava posición del ranking.

7. Adecco Group - 46.492 euros

7. Adecco Group - 46.492 euros Bruno Pérez | EFE

La compañía dedicada al empleo es otra de las mejor valoradas en España en 2020. Cuenta con una plantilla propia de más de 2.000 empleados, que en su mayoría la consideran un gran espacio para trabajar. Entre las ventajas que destacan se incluyen la flexibilidad y la innovación formativa... Además de unos salarios competitivos: según Glassdoor, se pueden ganar hasta 46.492 euros como responsable de RSC.

6. Medtronic - 92.351 euros

Medtronic es una empresa dedicada a la tecnología médica de todo tipo, desde elementos eléctricos de cirugía hasta balones gástricos o dispositivos de prevención de embolias. Su radio de acción es tan amplio que, durante los primeros meses de la crisis del coronavirus, se vio obligada a multiplicar por cinco su producción de máquinas de ventilación. Una empresa que utiliza la innovación y la flexibilidad como principal activo para captar talento... Y salarios realmente altos: hasta 92.351 euros como director de Marketing, según Glassdoor.

5. Reale Seguros - 86.000 euros

5. Reale Seguros - 86.000 euros EUROPA PRESS

Reale Seguros es la quinta empresa en el ranking de 'Great Place to Work', especialmente por el buen ambiente, el trato recibido y beneficios como el contar con un gimnasio o restaurante propios. Y, como sucede en otras grandes aseguradoras, los salarios en puestos directivos como el director de publicidad se pueden disparar hasta los 86.000 euros, según Glassdoor.

4. Abbvie - 89.504 euros

Entre la industria biofarmacéutica, Abbvie es la compañía mejor situada en el ranking de 'Best Place to Work', en el cuarto puesto. Entre las mayores ventajas que destacan sus empleados están la posibilidad de teletrabajar, el buen ambiente y los salarios competitivos: desde los más de 20.000 euros de un Business Analyst a los 89.504 euros que cobra un Global Learning Efectiveness Manager.

3. Admiral Seguros - 32.000 euros

Admiral es la compañía de seguros mejor valorada por sus empleados y se sitúa en el tercer escalón del podio de 'Best Place to Work'. Entre las ventajas más comentadas se encuentra su cultura internacional -sede en Cardiff, Gales-, actividades de 'team building' y buenos salarios: en comparación con el ejemplo anterior, un Business Analyst gana 32.000 euros al año, prácticamente un 50% más que en Abbvie.

2. Mars Iberia - 54.566 euros

El gigante del gran consumo Mars es la segunda empresa mejor valorada por sus empleados en España. Con un gran abanico de líneas de negocio, cuenta con una sección dedicada a la industria alimentaria, más conocida fuera de nuestro país, y otra de productos para mascotas con marcas icónicas como Whiskas, Royal Canin o Pedigree. Además del ambiente multicultural de una compañía internacional que apuesta por la promoción interna, Mars ofrece salarios realmente competitivos: hasta 54.566 euros por un puesto de Business Controller.

1. Lilly - 180.000 euros

Pero si hay una gran ganadora tanto en condiciones laborales como en salarios, esa es Lilly, la empresa farmacéutica con líneas de investigación en campos tan diversos como Alzheimer, Diabetes, Oncología, Inmunología o Psoriasis. Además del buen ambiente, las buenas instalaciones y la gran oferta formativa interna, los empleados consideran que es la mejor empresa para trabajar es España también por sus altos salarios: hasta 180.000 euros por puestos como el de Director Global Clinical Operations, según Glassdoor.