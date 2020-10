Así es el sueldo de un controlador aéreo, la profesión mejor pagada en España

La Justicia acaba de condenar a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros por la famosa huelga que protagonizaron durante el puente de la Constitución de 2010 y que terminó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicando por primera vez en democracia el estado de alarma (por entonces, desconocíamos la grave amenaza de un coronavirus). La condena también obliga a los perjudicados a abonar, de forma conjunta y solidaria junto con la entidad pública ENAIRE (antes AENA) como responsable civil subsidiaria, algo más de 13 millones de euros por un delito de abandono de servicio público, que perjudicó a miles de españoles que iban a viajar esos días y provocó un caótico cierre del espacio aéreo en nuestro país.

La sentencia concluye que los acusados adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo. Para no recurrir a una huelga que el Gobierno ya había prohibido, el método utilizado por los controladores fue alegar que no se encontraban en condiciones psicofísicas para continuar ejerciendo su trabajo: entre el 70% y el 90% abandonó su puesto el mismo día y a la misma hora provocando, de facto, una situación de huelga. En aquel momento fue cuando el Gobierno decidió utilizar a personal militar para cubrir sus puestos temporalmente.

El trasfondo del conflicto era que a finales de noviembre, muchos controladores aéreos habían llegado al límite de horas trabajadas durante el año, debido a errores de Aena en el cómputo de su jornada laboral: cuantificaba como absentismo cualquier día libre, ya fueran vacaciones o permisos por la muerte de un familiar. Esta situación derivó en que antes de que finalizase 2010 los controladores hubiesen cumplido sus horas anuales, por lo que empezaron a plantearse una huelga. El problema es que su condición de puesto esencial para la navegación aérea -como la de los pilotos- limita sus derechos de huelga masiva, precisamente para evitar situaciones de caos como la de 2010. En contraprestación, la profesión de controlador es la mejor pagada en España actualmente.

Especialmente, por la tensión a la que están sometidos. Por eso, según el II Convenio Colectivo (actualizado en 2015), el sueldo medio de un controlador aéreo es de 100.000 euros al año, mientras que el número máximo de horas de trabajo permitidas para un controlador es de 1.670, más otras 80 horas extras, tras un Real Decreto Ley de febrero de 2020 que tumbaba el límite anterior, de 600 horas extraordinarias. Sin embargo, eso no quita que los sueldos más altos en el gremio de los controladores puedan dispararse hasta los 200.000 euros, en función de la experiencia y, también, de complementos como el puesto: no es lo mismo estar en una torre de control que en un centro; como no es lo mismo trabajar en Madrid-Barajas que en el Aeropuerto de Castellón.