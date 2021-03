Los 10 mejores empleos en los e-sports: sueldos de hasta 190.000 euros al año

En 2020, coincidiendo con la pandemia, hemos visto un crecimiento brutal en la industria de los videojuegos. Los primeros cálculos sitúan ese mercado en torno a los 60.000 millones de euros solo en EEUU el año pasado, lo que podría significar que se pulverizarán las cifras de 2019, de unos 152.000 millones en todo el mundo, según Aevi (Asociación Española del Videojuego). Los largos períodos de confinamiento, sin duda, han contribuido a este 'boom'. Pero también el interés creciente por los e-Sports entre los inversores.

En España, la industria de los videojuegos no ha dejado de crecer durante los últimos años, llegando a facturar 1.479 millones de euros y consolidando a nuestro país como uno de los diez principales mercados mundiales del sector, según los últimos datos de Aevi. Ante este rápido crecimiento que todo indica seguirá en aumento, se han desarrollado nuevas profesiones en torno a esta industria. Por este motivo, IEBS Business School, la escuela de negocios especializada en formación online, reúne las 10 profesiones más demandadas relacionadas con los eSports, con sueldos realmente atractivos.

Jugador profesional de videojuegos - 180.000 euros

©adamkaz a través de Canva.com

Son aquellas personas que quieren hacer de su pasión su profesión. No es necesario un equipamiento profesional para comenzar como jugador profesional. Es tan fácil como empezar apuntándose en copas abiertas donde se puede competir por poco dinero o de forma gratuita. El salario de un jugador profesional puede oscilar entre los 1.000 y 5.000 euros al mes. Sin embargo, los mejores jugadores del planeta firman contratos al más puro estilo del fútbol o el baloncesto, con nóminas que pueden llegar hasta los 15.000 euros al mes, al margen de lo que ganen en premios.

Diseñador de videojuegos - 31.000 euros

Son aquellos profesionales cuya función es el desarrollo del esquema, el concepto y la jugabilidad del videojuego. Buscan ideas originales, historias y personajes, guiándolos a través de la producción. Se trata de una de las profesiones más deseadas por los fans del gaming y uno de los empleos con mayor competencia. Según el portal Glassdoor, los diseñadores de videojuegos cobran 31.061 euros anuales de media.

Desarrollador de videojuegos - 35.000 euros

Desarrollador de videojuegos: Un desarrollador es un arquitecto de software. Su objetivo es crear videojuegos para diversas plataformas, ya sea para videoconsola, ordenador personal o teléfono móvil. Mediante un sistema digitalizado o software construyen las aplicaciones para emular juegos virtuales. Se basan en un código informático y el uso de herramientas de programación. Se cobra entre 18.000 y 20.000 euros brutos al año, aunque para el desarrollo de con ciertos programas como Unreal Engine los sueldos pueden llegar a los 35.000 euros brutos al año.

Probador de videojuegos - 22.000 euros

EUROPA PRESS

El objetivo de los probadores de videojuegos, como nos podemos imaginar, es garantizar que el producto esté correcto, que no sufre errores ni fallos técnicos. Realizan un exhaustivo control de calidad del producto para documentar los fallos y que puedan remediarlos antes de salir al mercado. Es habitual combinar este trabajo con otro principal, pero si consigues un puesto fijo, el salario oscila entre los 18.000 y los 22.000 euros brutos al año. Una buena forma de tomar contacto con el mundillo para jóvenes y estudiantes.

Productor ejecutivo de videojuegos - 40.000 euros

Es el profesional encargado de supervisar todo el proyecto de inicio a fin. Su responsabilidad recoge desde negociar contratos y presupuesto hasta averiguar, planificar y controlar los recursos económicos disponibles, su financiación y todo lo necesario para que el proyecto salga adelante. Aquí no hay muchos datos disponibles, pero según el sitio web Animation Arena, el salario inicial para los productores ejecutivos de la industria de los videojuegos es de unos 40.000 euros al año.

eSports Marketing Specialist - 45.000 euros

Las empresas han creado alrededor de los eSports un ecosistema propio que va desde los videojuegos y los macroeventos hasta la creación de comunidades o el merchandising. Los encargados de generar toda esta narrativa transmedia son los profesionales del marketing deportivo. En este caso, tampoco hay muchos datos disponibles en España, pero según Glassdoor, se puede ganar entre 35.000 y 45.000 euros por ser eSports Marketing Specialist.

Organizador de eventos de videojuegos - 40.000 euros

La clave de la organización de un evento de eSports es definir correctamente los objetivos y las expectativas para hacer disfrutar a la audiencia. Se celebran cientos de eventos durante todo año y tienen un alcance increíble. Para hacernos una idea, en 2018 más de 200 millones de personas vieron la final del League of Legends World Championship, mientras que ese mismo año, el alcance de la Super Bowl fue de 103 millones. El sueldo de un organizador de eventos de eSports en España varía entre los 20.000 y los 40.000 euros.

Creador de contenido o streamer - 48.000 euros

En la imagen, Ibai Llanos. YouTube

En realidad, esta cifra es meramente orientativa, pues este puesto sería lo más cercano a ser un influencer de los videojuegos. Su influencia se basa en su capacidad para atraer usuarios a la aplicación, así como en el interés que despiertan las recomendaciones que realizan en sus perfiles y el número de seguidores. Tanto los streamers como los gamers entran en esta categoría, que no ofrece un sueldo ni mucho menos fijo o estable. Tomamos como referencia plataformas como Twitch, en la que los streamers más conocidos reconocen ganar en torno a 4.000 euros al mes (publicidad aparte), aunque hay casos como el de Ninja, el streamer con más suscripciones de Twitch, gana unos 370.000 euros al mes. Evidentemente, nadie llega a esos niveles de ingresos.

Analista de eSports - 190.000 euros

El trabajo de los analistas es otorgar a los jugadores toda la información posible para que estén preparados para sus próximos enfrentamientos. Enseñan a los jugadores cómo reacciona su rival, las herramientas que suele usar, sus debilidades, y todos aquellos detalles que el jugador puede utilizar como ventajas. Son los 'ojeadores' de los e-Sports, pero se trata de un puesto tan reciente que apenas hay datos. También hay analistas de grandes compañías, como el caso de Riot Games, que paga 190.000 euros a sus analistas de e-Sports para su franquicia de League of Legends. En California, eso sí.

Comentarista de e-Sports - 50.000 euros

Se trata de una profesión bastante desconocida por el gran público. Cada vez hay una audiencia mayor que disfruta viendo estos espectáculos e incluso llenan estadios para acoger estas competiciones. Tienen que tener la capacidad de convertir el partido más aburrido en una experiencia inolvidable. En España, al margen de personajes reconocibles como Ibai Llanos, Muito, Alex Polo o Noa, la profesión de 'caster' no está muy extendida y no existen suficientes datos al respecto. No obstante, según la web SimplyHired.com, en otros lugares del mundo el salario medio se sitúa en torno a los 50.000 euros anuales.