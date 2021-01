Cinco trucos para hacer el currículum perfecto y encontrar empleo en 2021.

No cabe duda de que el empleo ya no volverá a ser lo que era. Al margen de la incógnita de cómo solucionar el problema de la empleabilidad de los cientos de miles de trabajadores cuando acabe su situación de ERTE, la crisis del coronavirus ha servido para acelerar la transformación del mercado laboral, tanto en sectores con proyección como en términos de cualificación. Pero la búsqueda de empleo no solo requiere de la adquisición de nuevas competencias digitales o tecnológicas, sino de saber adaptarlas en un currículum, tal y como señalan las expertas en carreras laborales Ariel Lopez y Latesha Byrd, en este artículo de CNBC. Y, para ello, ofrecen cinco consejos.

1. Ten claro qué es lo que quieres

Antes de enviar el currículum vitae a cada vacante que veas, recomiendan aclarar "qué es lo que realmente quieres y no quieres en tu carrera laboral". En este sentido, aceptar un empleo en el que no te sientas a gusto o que no creas que vaya a aportar nada significativo a tu carrera puede ser una pérdida absoluta de tiempo. Por eso, si tienes dificultades para definir tu espacio ideal, una buena idea es hacer una lista de las cosas que te emocionan y las que no te gustan nada, incluido el tipo de entornos laborales en el que te desempeñas mejor, el tipo de equipo con el que te gustaría trabajar y la cultura general de la empresa ideal. No siempre se puede tener todo, pero al menos es un buen punto de partida a la hora de sentarse a negociar... o a mandar currículums.

2. Actualiza tu imagen de marca

Una vez que tengas una idea del trabajo en el que te gustaría estar, el siguiente paso es actualizar el currículum y tu imagen de marca en internet. Por ejemplo, al pensar en lo que se puede ver en tu currículum, lo que hay en tu perfil de LinkedIn, incluso lo que has escrito en tu biografía en las redes sociales, debes haber conseguido crear una imagen coherente y consistente: todos esos elementos deben expresar que eres capaz de hacer lo que se necesita para tu perfil. En este sentido, una buena forma de crear un currículum coherente con tu imagen de marca es analizar cómo se postulan otras personas con tu mismo perfil y tratar de coger aquellos elementos que consideres más apropiados.

3. Analiza qué tipo de competencias son clave

Pero por mucho que edulcoremos el envoltorio, hace falta sustancia. Por eso, Lopez y Byrd recomiendan hacer una profunda autoevaluación para determinar cuál es tu situación actual respecto al mercado en lo que a competencias se refiere. A raíz de ahí, sugiere planificar "cuánto tiempo, energía y recursos financieros" se necesitarían para obtener esas nuevas habilidades. Si la cantidad resultante se sale de tu presupuesto, la respuesta es clara, aunque siempre está la opción de realizar cursos gratuitos de capacitación. Sea como fuere, lo que no sirve de mucho es poner en el currículum que tienes inglés si no tienes ni idea. Tarde o temprano se descubrirá el pastel.

4. Crear habilidades transferibles

Una manera inteligente de crear un currículum perfecto es incluir habilidades transferibles, esto es, competencias que no solo sirven para un puesto o sector determinados, sino que son perfectamente reutilizables en otros. En este campo entrarían buena parte de lo que denominamos 'soft skills' (habilidades blandas). Por ejemplo, explican que la comunicación, el servicio al cliente, las relaciones con el cliente, la resolución de conflictos o el pensamiento innovador son valiosos en casi todos los sectores, así que asegúrate de incluir esas habilidades en el currículum... y de practicarlas si es necesario para poder demostrarlas en una entrevista de trabajo.

5. Red de contactos

Aunque la creación de una red contactos en medio de una pandemia puede resultar desolador, siempre es buena idea tratar de cuidar el 'networking', incluso a través de internet. Un ejemplo es LinkedIn, donde además de unirte a organizaciones profesionales o asistir a conferencias y eventos virtuales, se puede ampliar la red de contactos. Incluso puede que encuentres a antiguos jefes o compañeros que no tengan problema en hacer una reseña positiva sobre tu trabajo y poder incluirla en tu perfil o tu currículum.