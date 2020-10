Aprende a programar y consigue trabajo con un sueldo de hasta 46.000 euros

La pandemia del coronavirus ha mermado las expectativas laborales de empleados y empresas. Son muchos los que se preguntan qué será de su futuro profesional y, pese a que este esté lleno de incógnitas, hay evidencias acerca de cuáles serán los sectores que más empleos demandaran en el futuro más próximo. Así, según los últimos estudios realizados por los portales de empleo, las profesiones relacionadas con las matemáticas, la ingeniería y la tecnología serán las que más salidas tendrán en nuestro país.

Una de las opciones para conseguir más oportunidades de empleo es aprender a programar. De hecho, son muchos los ámbitos posibles donde la programación juega un papel fundamental y en los que se necesitan profesionales para ocupar esos puestos de trabajo, sobre todo en nuestro país. No obstante, existen una multitud de lenguajes de programación, pero antes de aprender la tarea compleja de programar uno de ellos, debes conocer el sueldo medio que percibirás.

La empresa española Getwith experta en IT señala en su página web los lenguajes que ofrecen las mejores perspectivas de trabajo y dinero: Python, Java, C, JavaScript, Go y R.

Python



Según los expertos, Python se trata de un lenguaje rápido y fácil para aprender. Suele ser el lenguaje preferido por las empresas que usan Big Data y, además, se utiliza para crear aplicaciones web escalables. Según el portal 'Glassdor', el sueldo medio ronda los 30.000 euros. No obstante en otros países como EEUU el salario medio se sitúa alrededor de los 100.000 dólares, y se proyecta bajo un crecimiento del 21 % en los próximos 10 años.

Java

Este lenguaje y plataforma informática nació en 1995 de la mano de Sun Microsystems y, desde entonces, se ha popularizado tanto su uso que muchas aplicaciones y webs no funcionan si no lo tienen instalado. Se trata de un lenguaje más complejo que el anterior y que presenta más dificultades a la hora de aprenderlo, pero abre grandes oportunidades laborales. En España, el salario de estos programadores oscila entre los 13.000 y los 46.000 euros, mientras que la media salarial está en los 25.000 euros.

C / C ++

Esta empresa considera que estos dos lenguajes son los dos grandes pesos pesados de la programación: casi todos los sistemas operativos y sistemas de archivos se realizan en estos lenguajes. No ofrece tantas oportunidades laborales como otros, aunque si consigues aprenderlo y meter cabeza en una empresa de juegos o aplicaciones seguramente tengas una buena retribución. En España, el sueldo medio está en 26.000 euros, mientras que en EEUU, al igual que los expertos en Python, rondan los 100.000 dólares de salario.

JavaScript



JavaScript se utiliza para diseñar interfaces interactivas en las páginas web y aplicaciones. Al igual que Java, este lenguaje, se ha popularizado en todo el mundo por lo que la demanda de profesionales expertos en Javascript es una de las más elevadas y cuenta con un salario medio que ronda los 36.400 euros al año.

Go y R

Go es un lenguaje de programación creado por Google, proporciona soporte para subprocesos múltiples y ha sido utilizado por compañías que usan sistemas distribuidos, especialmente en Silicon Valley. R, por su parte, es un lenguaje para hacer análisis de datos y Machine Learning y, también, es útil para hacer estadísticas y gráficos generales. Respecto al salario, no hay datos disponibles para ninguno de estos dos lenguajes en España, pero en EEUU el salario medio ronda los 94.000 para los programadores de Go.