Acaba un año duro para todos los bancos de EEUU que no se llaman JP Morgan

Más de una década después de que los reguladores prometieran controlar los riesgos de los bancos 'demasiado grandes para caer' (too big to fail), los funcionarios de la Casa Blanca estaban en una videoconferencia. ¿Por qué, preguntó uno de los asistentes, se permitió a JPMorgan Chase & Co. comprar First Republic Bank esa mañana en una subasta dirigida por el gobierno? La respuesta llegó, de manera directa, de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen: "Tenían la oferta más alta".

Después de un año marcado por los mayores fallos bancarios en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008, el mayor prestamista del país está en terreno conocido: adquiriendo a un rival debilitado, atrayendo a sus clientes y generando ganancias récord en el camino. Sin embargo, para la mayoría de la industria, el 2023 fue sombrío. En la primera mitad del año, decenas de prestamistas regionales flaquearon, y algunos colapsaron, a medida que las tasas de interés crecientes redujeron el valor de los activos en sus libros, cargando a los bancos estadounidenses con 684.000 millones en pérdidas no realizadas.

Muchos bancos han pagado considerablemente para evitar que los depositantes se vayan. Algunas empezaron a plantear la posibilidad de incumplimientos en préstamos inmobiliarios. Las firmas calificadoras de bonos han degradado a los bancos en lotes. Cuando todos esos problemas empezaron a hacerse visibles en marzo, los depositantes nerviosos acudieron a JPMorgan con más de 50.'000 millones en busca de refugio en una firma más sólida.

Cuatro revisiones al alza de beneficios

Los ejecutivos de la firma aumentaron las expectativas de ingresos por intereses netos —la diferencia entre lo que un banco gana en préstamos y lo que paga a los ahorradores— hasta en cuatro ocasiones a lo largo del año, eventualmente atrayendo tanto dinero que los directivos han empezado a advertir que están "sobre-ganando".

Esto ha llevado a JPMorgan a encaminarse hacia las mayores ganancias anuales en la historia de la banca estadounidense. Sus ganancias solo en los primeros nueve meses se ubicarían como el segundo mejor año de la compañía. Los analistas predicen que para fin de mes, su ingreso neto anual será un 36% más alto que el año pasado, mientras que las ganancias combinadas de los cinco bancos más grandes siguientes suben alrededor del 1%.

Las acciones de JPMorgan han subido a un récord, aumentando un 26% en 2023 y superando a todos sus principales competidores. El índice bancario KBW de 24 miembros y el índice bancario regional KBW de 50 empresas están en baja. "Hay un cierto nivel de frustración en otros bancos", señalo Lee Raymond, el veterano petrolero que pasó 33 años en el consejo de administración de JPMorgan. "Cuando las cosas se ponen difíciles, es una oportunidad para alguien como JPMorgan adquirir cosas que les gustaría tener pero no están en posición de obtener".

"Problemas reales"

Cuando la Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunció que JPMorgan ganó la subasta por First Republic, la llamó "altamente competitiva" y señaló que el banco, que Jamie Dimon ha liderado durante 18 años, ofreció el menor impacto al fondo de seguro principal de la agencia. Aun así, algunos reguladores se mostraron inquietos con el resultado. "Si pueden absorber a todas las instituciones fallidas, incluso cuando hay otros postores, plantea problemas reales", apuntó el Director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Rohit Chopra, al Comité Bancario del Senado.

Un portavoz del Tesoro declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la llamada de la Casa Blanca, la cual fue descrita por personas con conocimiento de la conversación. "First Republic se resolvió con el menor costo para el Fondo de Seguro de Depósitos, y de una manera que protegió a todos los depositantes", dijo el departamento en un comunicado.

No es de extrañar que JPMorgan pudiera hacer el mayor pago. El banco es cuatro veces más grande que los otros tres oferentes: PNC Financial Services Group Inc., Citizens Financial Group Inc. y Fifth Third Bancorp, combinados. Dicho de otra manera, desde que Dimon adquirió Bear Stearns y Washington Mutual durante la crisis financiera de 2008, JPMorgan ha agregado una montaña de activos del tamaño de Wells Fargo & Co., que en sí mismo es el cuarto banco de EEUU.

Envidia de los competidores

Incluso los competidores de Dimon han reconocido su éxito. El consejero delegado de Morgan Stanley, James Gorman, recientemente lo elogió en televisión como el mejor ejecutivo bancario del mundo. Raymond, quien dejó la junta directiva de JPMorgan en 2020, lo comparó con John D. Rockefeller, el barón del petróleo de Standard Oil. "No hay nadie en el negocio bancario que haya visto que se compare. Es realmente difícil ver que alguien haya hecho lo que JPMorgan ha podido hacer",", expresió Raymond.

La idea de que algunos bancos son demasiado grandes para fallar se popularizó durante la crisis de 2008, cuando los funcionarios enfatizaron la necesidad de rescatar a los prestamistas cuyo colapso habría hundido el sistema financiero global. La frase sonaba a insulto entonces, pero la enormidad se ha convertido en un indicador de estabilidad, atrayendo clientes en tiempos de incertidumbre. "En realidad, no sé qué significa 'demasiado grande para fallar' en estos momentos", señala Sandy Pierce, quien se retira de Huntington Bancshares Inc. después de 45 años en la industria y casi tres décadas en JPMorgan. "Obviamente, hay una diferencia entre lo que está sucediendo con los grandes bancos y los bancos regionales".

JPMorgan ha emergido como el más grande de los grandes. Sus competidores más cercanos también han agregado oleadas de clientes, pero esos rivales han estado en una posición menos favorable para jugar en el ataque. Bank of America Corp. está lidiando con una montaña de pérdidas no realizadas en activos de bajo interés que pueden afectar las ganancias durante años, mientras que Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. están fortaleciendo los controles internos para abordar las preocupaciones de los reguladores.

Los prestamistas más pequeños dependen aún más de los ingresos por intereses netos y han visto cómo los suyos caían en 2023. El año también ha enfatizado otros desafíos que sus ejecutivos habían estado señalando, como el creciente costo de mantenerse al día con los avances tecnológicos. El presupuesto anual de tecnología de JPMorgan ahora supera los ingresos generados por todos los bancos regionales más grandes, excepto uno. Este año, la empresa elevó su pronóstico sobre cuánto se beneficiará de su adopción de inteligencia artificial.

Mientras tanto, la fragilidad sorprendente de algunos prestamistas pequeños y medianos ha llevado a los reguladores a examinar más de cerca todo el sector, lo que potencialmente aumentará sus costos aún más.Eso hará aún más difícil para los prestamistas más pequeños reducir la brecha con los gigantes de la industria, dijo Keith Noreika, quien fue contralor interino de la moneda en 2017: "Los bancos más grandes salieron ganando, de nuevo. El tamaño y la escala en la banca importan, y las respuestas regulatorias y políticas a los desafíos que vimos en la primera mitad del año cavaron un foso aún más profundo alrededor de los bancos más grandes".

Ser grande es ser más fuerte

Eso no significa que el tamaño garantice el éxito. Citigroup era el banco más grande en Estados Unidos hasta la crisis financiera, cuando terminó dependiendo más del apoyo de los contribuyentes que ninguno de sus competidores. Y Wells Fargo fue el banco más valioso en Estados Unidos hasta 2016, cuando una serie de escándalos lo puso en la mira de los reguladores. Algunos de los admiradores de JPMorgan sugieren que gana simplemente porque es enorme y se mantiene fuera de problemas. Un problema con esa teoría es que el historial del banco no es impecable.

Justo este mes, JPMorgan perdió una apelación en un tribunal de la Unión Europea por una multa de 337 millones de euros ($372 millones) por manipular el referencial Euribor. El mes pasado, un juez aprobó el acuerdo de JPMorgan por $290 millones con las víctimas de Jeffrey Epstein. Ese fue uno de los dos acuerdos que la empresa alcanzó este año para resolver reclamos de que ignoró señales de alerta mientras seguía proporcionando servicios financieros al notorio delincuente sexual mucho después de su condena inicial. Tales problemas suelen tener poco o ningún impacto en las acciones.

Mientras Dimon, de 67 años, extiende su mandato en la cima de JPMorgan indefinidamente, su empresa vale más que sus dos competidores más grandes juntos. Su valor de mercado representa aproximadamente el 27% del valor total del índice bancario KBW. Cuando asumió las riendas, esa cifra era del 12%. "Él lo ha hecho más grande y más grande. La economía de escala es importante en esta industria, y ese es realmente el punto", argumenta Raymond. ¿No quiere todo el mundo ser grande? "Seguro que sí. Pero eso no significa que puedan lograrlo", añade.