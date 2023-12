España e Italia miran con lupa a la banca ante el cambio de ciclo en los tipos

La banca ha sido la locomotora del Ibex 35 y del FTSE MIB italiano este 2023. La previsión de que las subidas de los tipos de interés se extenderían a lo largo de este ejercicio las puso en el radar de los inversores convirtiendo a estos valores en una apuesta segura para recuperar parte de las pérdidas de 2022. Con un conato de crisis financiera incluido que tambaleó los cimientos de las entidades regionales estadounidenses, forzando a la intervención pública de SVB Financial y la compra por parte de JP Morgan de First Republic, así como al sistema financiero suizo, en el que UBS tuvo que salir al rescate de Credit Suisse, lo cierto es que, con algunas excepciones, la banca se encamina a saldar un año positivo tanto en el parqué español como transalpino.

La cuestión con vistas a 2024 radica en si al sector le queda margen ahora que los bancos centrales han aflojado el paso. Ahora que el mercado da por finiquitadas las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE), las apuestas están en cuándo comenzarán a bajar las tasas oficiales, que se encuentran en máximos desde 2001. Teniendo en cuenta este punto de partida, algunos ya anticipan que después de un rendimiento estelar durante los últimos doce meses la renta variable de ambos países puede verse condicionada por un posible freno de la banca.

Los expertos destacan que estas entidades han sido una de las grandes beneficiadas del encarecimiento de la financiación tras años de tibias ganancias, ya que en los dos casos la proporción de préstamos a tipo variable es mayor que la fija, factor que de cara al próximo año puede redundar en una reducción de los beneficios. "Esperamos que los bancos europeos registren un peor comportamiento en el primer semestre del año a medida que la economía se debilita, los diferenciales de crédito se amplían y los rendimientos de los bonos caen, lo que debería perjudicar a la renta variable española e italiana", asegura el estratega de Bank of America, Andreas Bruckne, según recoge 'Bloomberg'.

Comparte esta visión el gestor de AcomeA SGR, Fabio Caldato, quien ha avisado de que "es poco probable" que los mercados del sur de Europa despunten el año que viene ante un escenario en el que los bancos comerciales "ya habrán alcanzado el pico de ingresos por intereses y no podrán mejorarlos más". Unas perspectivas que no implican que las subidas de la banca se frenen en seco, sino que los avances pueden ser menores después de los repuntes cosechados, de ahí que gestoras como Bankinter hayan rebajado su exposición al sector en la cartera. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, consideran que las valoraciones son atractivas y además cuentan con exceso de liquidez y una baja ratio de morosidad. De ahí que su estrategia se centrará en ser selectivos.

A falta de tres sesiones para cerrar el ejercicio, el FTSE MIB encabeza las subidas en el Viejo Continente con un alza del 28%, seguido del Ibex 35, que ha pegado un 'sprint' de casi el 23% El 'rally' de la referencia española es tan sólo seis puntos inferior al del Ibex Banks, que ha rebotado más de un 28% en medio de los síntomas de fatiga que comenzaron a principios de noviembre, con grandes diferencias entre valores de perfil más internacional como BBVA y Santander, que encabezan los ascensos en el cómputo anual con subidas del 46% y del 36%, respectivamente, mientras Bankinter y Unicaja Banco no han logrado remontar desde las turbulencias del pasado marzo y acumulan unas pérdidas anuales del 5,4% y del 13,2%. Precisamente, la entidad con sede en Málaga es una de las que mayor potencial presenta (más de un 50%). En conjunto, el potencial que da el consenso de 'Bloomberg' al Ibex Bancos es del 26,9%, superior al del índice general (14,4%).

En esta línea, en Italia las entidades registran un recorrido también a doble dígito después de una actividad bursátil meteórica en casos como Unicredit, que se dispara un 84%, BPER BANCA (+59%), Banca BPM (+42%) y, en menor medida, Intesa Sanpaolo (+27%) o Banca Mediolanum (8,6%). De cara a 2024, los potenciales de estas entidades oscilan entre el 54% y el 24%, siendo la media del índice FTSE MIB ligeramente superior al 17%. Estos datos revelan una división entre aquellos que alertan de que la bajada de los tipos de interés puede llevar a los inversores a refugiarse en otros valores tractores como las energéticas en España o automovilísticas y de defensa en Milán, frente aquellos que argumentan que todavía pueden seguir beneficiándose del encarecimiento de la financiación.

Hay que tener en cuenta que todavía no hay certidumbre acerca de cuándo comenzarán a recortar los tipos, después de que los bancos centrales hayan rechazado que este proceso vaya a ser inminente. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha sido una de las más tajantes en este sentido, al apuntar tras la última reunión de política monetaria que "para nada discuten bajadas de tipos" en un intento de tumbar las expectativas de mercado, que proyectan hasta seis recortes de tal modo que la tasa de referencia se sitúe en el 2,5% a finales de 2024.