Audax se desmarca del 'apagón renovable' en bolsa con las recompras de los 'bajistas'

Todo el sector renovable está arrastrándose a la baja en la Bolsa española... ¿Todo? No, Audax está plantando cara a la ola de pesimismo de los inversores con este tipo de compañías en medio de malas previsiones para su negocio, los bajos precios de la luz y el aumento de los costes de financiación. Sin embargo, la compañía de José Elías está disparada en bolsa con una subida del 35% solo en el último mes, que le ha catapultado a la lista de 10 acciones con mejor rendimiento en 2024.

En la superficie, el grupo está aprovechando su doble condición de productor de energía y comercializador para lidiar con el castigo de los inversores a las empresas de renovables en un escenario de precios bajos de la luz. Audax está tirando también de su diversificación internacional por su fuerte presencia en Hungría, que supone más de un tercio de sus ingresos, Países Bajos y España, con alrededor del 25% de sus ventas. Entre los tres representan cerca del 90% de su negocio.

Hace un mes que presentó sus resultados anuales de 2023 con un incremento de su beneficio del 304%, hasta 31,4 millones de euros, pese a la caída del 13% en sus ingresos, hasta 2.293 millones, con un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 96 millones. Los analistas esperan unas métricas similares para el 2024 de Audax Renovables. Poco ha cambiado desde el punto de vista fundamental, pero mucho más en lo relativo a su accionariado pese a que estos cambios hayan pasado desapercibidos entre las bambalinas de los registros de la CNMV.

Como publicó 'La Información' a finales de febrero, el mayor accionista de Audax ha dado un giro de timón al rumbo bursátil del grupo energético tras repescar parte de las acciones que tenía prestadas a sus dos bancos de cabecera (Goldman y BNP). Estos a su vez estaban cediendo el uso de estos títulos a grandes inversores bajistas que están operando en corto la compañía desde 2020.

En concreto, José Elías constituyó un préstamo de valores sobre el 11% del capital que, poco a poco, ha reducido por debajo del 9% en este momento. Esa cesión de uso de las acciones forma parte de la garantía que su brókeres exigieron para llevar a cabo una doble emisión de deuda (senior y convertibles) hace cuatro años. El empresario mantiene una participación mayoritaria del 75% del capital en Audax -el 9% forma parte de ese porcentaje- después de haber vendido alrededor del 15% desde que salió a bolsa con la compra y fusión de Fersa en 2016.

Retirada de los 'hedge funds'

Los contratos de préstamo de valores que pesan sobre Audax han presionado a la baja la cotización de la compañía en estos últimos años, pero ahora están soplando a su favor en bolsa. Los dos principales préstamos, que representan el 4,5% del capital cada uno, vencerán a finales de febrero de 2026 pero se están cancelando de forma anticipada una de las principales losas de la cotización.

En teoría, esto significaría que los 'hedge funds' que tenían posiciones cortas habrían cerrado esas inversiones, recomprando las acciones y devolviéndolas al bróker (Goldman o BNP), quien a su vez las devolverá a Elías. Ese proceso es el que está disparando la cotización de Audax en bolsa. En 2024 sube cerca del 30%, que contrasta con las caídas superiores a ese porcentaje que acumulan empresas del sector de renovables como Acciona Energía, Solaria, Soltec o el 25% de Grenergy.

A la cabeza de la recogida de cable de los inversores se encuentra Citadel, el 'hedge fund' de Ken Griffin, que llegó a manejar una posición corta de más del 3% del capital en Audax. En parte, esa apuesta era una cobertura sobre la inversión del fondo en la deuda convertible de la empresa española pero en la CNMV ha aparecido todos estos años como una posición bajista neta.

Otros 'hedge funds' han seguido los pasos de Citadel en las últimas semanas hasta prácticamente desaparecer de los registros o, al menos, tras reducirlos por debajo del 0,5% del capital que les obliga a notificarlo al supervisor CNMV. La semana pasada, Linden Advisors bajó al 0,79% su corto desdel 1% que tenía a principios de marzo. Mirabell Financial Services bajó el suyo al 0,59%. DE Shaw & Co, el tercer fondo bajista que queda en Audax, sitúa su posición en el 0,72%. También han cerrado cortos ahora Polar AM y Syquant Capital.