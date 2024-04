El Banco de Japón advierte que limitará sus estímulos si la inflación sigue al alza

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, ha indicado este martes que la entidad continuará limitando sus estímulos monetarios en caso de que la inflación en el país siga al alza. La cifra ya se mueve en torno a su meta deseada del 2%.

"Si los precios se mueven en línea con nuestras previsiones actuales, la tendencia de la inflación se acelerará gradualmente. De ser así, podremos reducir el grado de los estímulos", ha explicado Ueda en un comité parlamentario.

El responsable del BoJ ha asegurado que esperan que el objetivo sostenible de inflación se logre de aquí a año y medio o dos años. Según el último informe de previsiones del BoJ, espera que la inflación se sitúe en el 2,4% en el ejercicio fiscal de 2024 y en el 1,8% en el de 2025, unas proyecciones que revisará este de abril.

Ueda ha señalado que para tomar cualquier decisión sobre su política, el BoJ revisará el impacto en términos reales de las subidas salariales recientemente anunciadas, por encima del 5%, las mayores entre los grandes conglomerados del país en varias décadas, y si contribuyen realmente a mantener sostenibilidad en los precios.

Ante la continuada depreciación del yen frente a otras monedas, el gobernador del BoJ también dijo que la política monetaria de la entidad crediticia no está diseñada para controlar los movimientos de divisas, pero que no descartan cambios en su estrategia si el impacto de dichos desarrollos en la economía no pueden ignorarse.

Las grandes corporaciones niponas acordaron a medidas de marzo sus mayores subidas salariales en tres décadas, un punto de inflexión tras el que el BoJ optó por abandonar los tipos de interés de referencia negativos y acometer su primera subida en 17 años, hasta el 0,1%, esperando que la subida ayude a mantener la inflación.

El histórico cambio de rumbo de la entidad no ha servido, no obstante, para revertir la debilidad del yen, lo que ha derivado en una serie de declaraciones por parte de las autoridades financieras del Gobierno japonés y desatado rumores de intervención.

Hasta hora, los aumentos salariales en Japón no han logrado seguir el ritmo del encarecimiento de los precios y los salarios reales disminuyeron en febrero por vigésimo tercer mes consecutivo, el período de desaceleración más largo registrado en el territorio, según datos gubernamentales publicados el lunes.

Los salarios reales cayeron en Japón un 1,3% en el segundo mes de este año y la racha no era tan pronunciada desde la experimentada entre septiembre de 2007 y julio de 2009, en el marco de la crisis financiera global desatada por la quiebra de Lehman Brothers.