Burbuja... o no burbuja: el dilema inversor de valoración que atormenta a Wall Street

Las bolsas de Estados Unidos viven en un estado de frenesí desde hace algunos meses. El S&P 500, índice de referencia del mercado norteamericano, ha despegado más de un 34% en el último año, mientras los activos de riesgo se han ido calentando con el paso del tiempo. Los inversores siguen celebrando la desinflación y que el fantasma de la recesión se ha ido dejando de lado. Sin embargo, existe la duda de si se está produciendo una excesiva celebración.

Los bancos de inversión han tenido que reajustar los precios objetivos para el comportamiento del selectivo, a medida que las empresas norteamericanas han presentado resultados. Los departamentos de análisis de las entidades creen que van a llegar más más subidas, pero no deja aparcada la posibilidad de que se esté gestando una burbuja en Wall Street.

Michael Hartnett, estratega jefe de Bank of America, es uno de los que más ha teorizado a este respecto: "Estamos en una burbuja incipiente como otras del pasado (puntocom, Bitcoin, oro etc) al calor de la inteligencia artificial, pero a este le puede quedar aún mucho camino por recorrer”.

Este vaticinio contrasta precisamente con la última revisión de Bank of America por parte de su departamento de análisis, que describe el momento actual de los mercados como un “soft landing” (aterrizaje suave de la economía) y no como una gran burbuja, como la que se observó a finales de los 90 por las compañías de internet.

“Esto quizá se parezca más a 1995… La confianza en la renta variable estadounidense está casi al mismo nivel que en aquel año, según nuestro indicador de ventas: neutral, no al alza como en 1999. El ERP del S&P 500 está casi al mismo nivel que a mediados de los 90, y de hecho llegó a ser negativo en 1999”, analiza. Efectivamente, ciertas contradicciones dentro del propio banco.

Burbuja o no burbuja. He ahí la cuestión y el debate abierto que crece de forma importante en los últimos días. Para JP Morgan el empuje del mercado representa una continuidad y una oportunidad para estar dentro del barco, pero con cierta cautela. “El índice se está sujetando por los 4 magníficos, ya no son ni siete, y la probabilidad de que estemos al principio o en pleno desarrollo de una burbuja es cada vez mayor”, advierte en un informe reciente.

Deutsche Bank, de hecho, teorizaba en un último informe sobre la fuerte revalorización del S&P 500 en los últimos cuatro meses. Los expertos de la firma germana concluían al respecto que el rally que estamos presenciando concordaría con el que se suelen producir después de las recesiones económicas “o en momentos de burbuja como la crisis de las compañías de internet de 1999”.

El momento actual no representaría la recuperación bursátil de una crisis de la economía norteamericana, por lo que ese factor quedaría completamente descartado. La otra posibilidad, versaría en la opción de que se esté formando un exceso importante en la renta variable que tenga que producir un reajuste en el futuro. “Al impulso del mercado le puede quedar mucho recorrido en ese contexto”, añade Deutsche Bank.

En opinión de la firma de análisis EFG, el SP500 en Wall Street entra en una zona clave y en un momento en el que puede buscar cierta corrección, teniendo en cuenta ese contexto de corto plazo. “A nuestro modo de ver, hay que vigilar los "soportes clave" en los 5.060 y, después, en los 4.945-4.920 puntos”, comenta.

Factores más optimistas

Pero en el otro lado de la tostada se observan motivos por los que pensar que este panorama no vaya de la mano de una burbuja como la que hemos presenciado en otros instantes del pasado. Según datos de Long View Economics, el porcentaje de acciones en niveles de sobrecompra en Wall Street es muy bajo: “El número de valores por debajo de RSI 70 está históricamente bajo”. Esto podría dar cierta solidez para pensar en más subidas.

Además, la estacionalidad y la estadística parecen acompañar en la actualidad. La media de las veces que se ha producido un comienzo de año fuerte en la bolsa estadounidense, la rentabilidad ha sido, en promedio, del 19,9% de las veces en el conjunto del ejercicio. Únicamente, 2006, 1983, 1971, 1993 y 1987 (el año del famoso lunes negro) se saldrían de la ecuación. El futuro indicará el camino definitivo.