CaixaBank, Banco Santander y BBVA, los favoritos en banca tras el récord del Ibex. 

Cautela y analizar cada valor de manera individual. Este es el consejo que lanzan los analistas a la hora de seguir la pista a los bancos del Ibex 35. La referencia bursátil española ha alcanzado máximos de tres años tras situarse por encima de los 10.000 puntos después de un acelerón que tiene como protagonistas a sus pesos pesados, entre los que destacan algunas de las entidades del selectivo como BBVA o Sabadell. Con un rebote que ronda en ambos casos el 54%, estas dos firmas lideran los avances y son junto a Santander, que también repunta más de un 35%, tres de las cotizadas que más se revalorizan en el cómputo anual.

Este salto acentúa la tendencia que se viene produciendo dentro del sector con mayor ponderación dentro del Ibex, en el que CaixaBank (+14,3%), Bankinter (+2,8%) y Unicaja Banco (+0,48%) se han quedado algo más rezagados. Sin embargo, en mitad de esta radiografía, en el que la subida del Ibex Bancos (+35%) bate con holgura la de todo el selectivo en lo que va de año (+22,2%), los analistas siguen depositando grandes expectativas en estos valores. Las recomendaciones de compra en los seis casos son superiores al 50%, siendo CaixaBank, BBVA y Banco Santander los favoritos.

La clasificación viene liderada por la entidad presidida por Ignacio Goirigolzarri, a la que más de un 74% de los analistas que siguen el valor recomiendan comprar una vez pasado el filtro de los resultados trimestrales. CaixaBank exhibe músculo en bolsa desde los 4,2 euros por acción y está muy cerca de alcanzar los 4,3 euros con los que se colocaría en máximos de casi seis años. Pese a ello, todavía se le resiste su valor en libros, a diferencia de BBVA, que ya los ha rebasado. La firma con sede en la vela es otra de las que figuran entre las más atractivas a ojos de los expertos con un 68,8% de consejos para incluirlo en cartera y ninguno de venta, según recoge el consenso de 'Bloomberg' después de cerrar este miércoles en los 8,7 euros por título.

Superar la barrera de los 8 euros ha supuesto un salto significativo para el banco, ya que este nivel se le resistía desde 2015. A este le sigue Banco Santander, cuyo negocio también se caracteriza por su vocación internacional y cuyos consejos de compra ascienden al 68% mientras la acción se mueve ya en niveles de 2019, hasta los 3,8 euros. Aunque en este caso el porcentaje se ha mantenido en una franja similar desde finales de 2021, no ha sido así en CaixaBank y BBVA, en los que las apuestas favorables nunca habían sido tan altas como ahora, lo que supone todo un espaldarazo de los analistas.

Esta situación es extrapolable a Bankinter (68%), que cotiza en estos momentos en máximos históricos (6,4 euros), así como para Sabadell con seis de cada diez incluyéndolo en su radar. El banco pilotado por César González-Bueno presume de una buena racha en bolsa una vez rebasados los 1,3 euros, nivel que no tocaba desde 2018. Algo más de distancia toma Unicaja Banco, que recorta más de 20 puntos porcentuales los consejos de compra, hasta el 61,1%, en medio de la crisis de gobernanza y la remodelación de la cúpula, que se ha saldado con la renuncia de Manuel Azuaga como consejero delegado y presidente del consejo de administración.

La quinta entidad española por volumen de activos abre nueva etapa con la acción ligeramente por encima del euro por acción, niveles muy similares a los que registraba a finales de diciembre de 2022, cuando debutó en el Ibex 35 en sustitución de Siemens Gamesa. Esto le conduce a ser el banco con mayor potencial de todo el selectivo (34%). Todos registran un recorrido a doce meses a doble dígito, salvo BBVA, cuyo 'rally' le lleva a acortarlo por debajo del 9%. Dentro de un ejercicio en el que firmas como Santander y BBVA han recurrido de manera asidua a las recompras de acciones, la incógnita es si estas perspectivas que afrontan puede cambiar a medida que el impacto de la subida de los tipos de interés comienza a aflorar en la economía.

"Tras unos resultados que reflejan la recuperación de los márgenes y con la mejora de la calidad crediticia ya recogida en precio, entramos en un 2024 con mucha incertidumbre y más factores a la baja que al alza", defiende Nuria Álvarez, analista de banca de Renta 4. En este sentido, la experta establece diferencias entre Banco Santander, Banco Sabadell y Unicaja Banco, que presentan un mayor potencial, frente a BBVA, Bankinter o CaixaBank, destacando la velocidad dispar a la que se mueven.

De hecho, uno de los puntos de preocupación de los inversores radica en si a la banca, considerada el motor del Ibex, le queda gasolina para mantener el 'acelerón' de cara a los próximos meses. La previsión acerca de las bajadas de los tipos de interés, con el mercado descontando que el ciclo monetario alcista ha llegado a su fin en la eurozona y la evolución económica pueden condicionar su trayectoria bursátil. El mercado está al albur de si eleva provisiones para blindarse de un posible incremento de la tasa de morosidad, un factor clave en el terreno de juego bancario.

Diego Morín, de IG, destaca que estas compañías no han comenzado a "romper niveles clave" hasta hace un par de meses, por lo que no ha sido hasta ahora cuando han comenzado a reflejar "el agresivo endurecimiento monetario" llevado a cabo por los bancos centrales. En estas circunstancias, advierte de que se trata de valores cíclicos, por lo que no es descartable "turbulencias en el medio y largo plazo". Comparte postura con Diego Fernández Elices, director de inversiones del banco privado A&G, quien ha avisado que la banca "está dejando atrás su punto dulce".