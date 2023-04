Caso EiDF: las sombras de un desconocido gigante de 1.700 millones salpican a BME. 

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaicos. Posiblemente este nombre no dice mucho, pero sí sus siglas. EiDF Solar ha pasado a la primera plana del panorama bursátil español después de que la negociación de sus títulos en bolsa se encuentren en 'stand by' desde hace casi una semana por orden de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su silencio durante cuatro días hábiles en torno al retraso de la publicación de sus resultados anuales -razón que ha motivado la decisión del supervisor- la ha puesto en boca del mercado. No fue hasta ayer cuando el grupo se pronunció al respecto para avisar de que su balance financiero correspondiente a 2022 tardará en publicarse más de lo previsto.

Un "impacto relevante" en su informe de auditoría y la necesidad de adaptar sus estados financieros consolidados a las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea (NIIF) son las razones que han esgrimido en el documento remitido. Motivos que, precisamente, han forzado a la contratación de KPMG como asesor financiero y contable, así como a la búsqueda de una tercera entidad para llevar a cabo "ciertos trabajos de análisis" que refuercen las tareas de PwC, contratada a finales de 2022 en sustitución de Crowe Auditores España. Se da la circunstancia de que también han fichado desde KPMG al abogado José María Covelo para liderar el área de legal.

Si bien la compañía ha asegurado que informará cuando el citado PwC termine su proceso de revisión y del análisis llevado a cabo por la tercera firma que fichen, el caso Gowex no sienta buen precedente. A este respecto, en un comunicado difundido por la propia compañía en la tarde de este miércoles quiso destacar el "reconocido prestigio, con opiniones siempre favorables y sin salvedades u otras limitaciones puestas de manifiesto por dichas firmas durante el proceso de auditoría", añadiendo que la adecuación de las cuentas 2021 y 2022 a las normas internacionales de contabilidad se llevarán a cabo con la "mayor celeridad y precisión".

Detrás de esta empresa de renovables se encuentra Fernando Romero Martínez, fundador y CEO de la misma. Este nombre desconocido para una gran mayoría de españoles ha conseguido hacerse un hueco entre los más ricos de España. Según la revista 'Forbes', el grueso de la fortuna de este exgestor de banca privada, que a finales de 2022 ascendía a 850 millones de euros, procede de EiDF, especialmente desde su desembarco en BME Growth en julio de 2021. Ésta debutó a un precio de 4,2 euros por título con una valoración bursátil de 57 millones. Veinte meses después y con una trayectoria prácticamente en vertical, ha añadido un par de ceros a la derecha a su capitalización, que antes de quedar fuera de negociación superaba los 1.720 millones a razón de 29,76 euros por acción.

Aunque lo cierto es que su 'rally' se ha ralentizado desde el arranque de 2023, acumulando una ligera subida cercana al 6,3%, desde su estreno en el parqué español el precio de sus acciones se han disparado más de un 608%. Para hacerse una idea, su capitalización se encuentra a la altura de dos firmas Ibex: Solaria (1.9100 millones a cierre de los mercados este miércoles) y Meliá (1.320 millones), siendo el integrante del antiguo MAB de mayor tamaño en bolsa.

El 'acelerón' en este breve periodo adquiere relevancia si se tiene en cuenta su bajo nivel de 'free-float'. El 72,16% está en manos de Romero Martínez, el 7,61% lo posee el empresario Alejandro Alorda, y otro 6,63% lo ostenta Julio Sergio Palmero Dutoit a través de Memento Gestión, dejando sólo a los accionistas minoritarios el 13,6% restante, que ahora están a merced de que Rodrigo Buenaventura levante el veto. Tal y como publicó este medio, antes del sobresalto, EiDF se encontraba con los preparativos para dar el salto al Mercado Continuo, que requiere una mayor cantidad de acciones en circulación, ante lo que planea una ampliación de capital de hasta 200 millones.

Dado que se trata de un valor relativamente pequeño, los analistas no suelen seguirles la pista. En este sentido, llama la atención que la única opinión que se refleja en el consenso de 'Bloomberg' sea la de Gestión de Patrimonios Mobiliarios, su proveedor de liquidez. En concreto, el analista Javier Bernat revisó al alza el precio objetivo, hasta los 39,4 euros, lo que supondría un potencial por encima del 30%. Los últimos resultados trimestrales presentados por la compañía arrojan un repunte de la cifra de negocio en un 932% interanual entre julio y septiembre de 2022, hasta los 315 millones, mientras que su ebitda se disparó un 560%, hasta rozar los 47 millones. En el momento actual, el grupo especializado en instalaciones de autoconsumo energético para empresas cuenta con un 'pipeline' de 860 MW.