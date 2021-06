Grifols lidera este miércoles los avances dentro del Ibex 35, con un alza del 2,7%, tras informar de que ha alcanzado un acuerdo con GIC, el fondo soberano de inversión de Singapur, por el que éste invertirá alrededor de 1.000 millones de dólares (alrededor de 840,36 millones de euros) en Biomat USA, la filial estadounidense participada al 100% por la biotecnológica catalana.

La operación supone que GIC adquirirá a cambio una participación minoritaria en Biomat, mediante nuevas acciones creadas, de carácter preferente y sin derecho de voto. La filial estadounidense de la firma con sede en Barcelona tiene un negocio de recogida de plasma con 296 centros de obtención en Estados Unidos. "Como resultado de esta transacción, GIC se convertirá en un inversor estratégico para Grifols", apunta la compañía en una nota de prensa enviada esta mañana.

De acuerdo con el hecho relevante que la compañía ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grifols "continuará controlando todos aquellos aspectos relacionados con la gestión de Biomat y, mediante un contrato de suministro de plasma a largo plazo, todo el plasma obtenido por Biomat y sus filiales seguirá suministrándose a Grifols, para la consiguiente obtención de productos derivados del plasma".

Los fondos se destinarán a repagar deuda

La compañía fundada por los hermanos Grífols destinará todos los fondos procedentes de la inversión de GIC para repagar deuda. La consumación de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables, tal como la autorización pertinente del Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS). En el primer trimestre, su deuda financiera neta se ha situado en 6.200,5 millones de euros y el ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda en 5,1x como resultado de las adquisiciones de centros de plasma a BPL y Kedrion y de la transacción de Gigagen.

El co-CEO de la empresa del Ibex, Víctor Grífols Deu, ha dado la bienvenida a GIC "como inversor estratégico para seguir dinamizando y potenciando nuestra actual red de centros de plasma en EEUU" que, según incide "constituyen una clara ventaja competitiva". Desde su punto de vista, esta operación apoya su modelo de negocio y su estrategia en la obtención de plasma, "junto con una sólida cartera de innovación orientada al tratamiento de enfermedades más allá de las terapias derivadas del plasma".

El co-CEO apunta además en la misma nota que la demanda de proteínas plasmáticas de Grifols es "muy robusta" y que sus esfuerzos "siguen centrados en responder de la mejor manera posible a las necesidades de pacientes y profesionales de la salud".