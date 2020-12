El Ibex resucita (a medias) con la vacuna de la Covid en otro año para el olvido

La vacuna ha 'maquillado' la radiografía de la bolsa española. La efectividad y la autorización del ansiado remedio contra el coronavirus ha dado alas a las bolsas al anticipar, en el tiempo, la ansiada recuperación de la economía y ha teñido de verde todas las grandes plazas a nivel mundial. Algunas han logrado recuperar no solo los niveles previos al impacto de la Covid-19 sino que han marcado máximos históricos. Por su parte, otros como es el caso del Ibex 35, han reducido el fuerte castigo pero continúa, todavía, con fuertes pérdidas.

La efectividad de la vacuna y su posterior autorización provocó que el Ibex 35 resucitara en el mes de noviembre. De hecho, tal fue la fuerza de su avance que logró el mejor mes de toda su historia tras dispararse un 25,18% y fue, sin lugar a dudas, el índice a nivel mundial que mejor se comportó. No obstante, este empujón no ha evitado que el principal selectivo de la bolsa española retroceda un 14,39% en 2020, a falta de jornada y media. No obstante, el rebote parece tener continuidad y está a las puertas de máximos desde el mes de marzo.

El Ibex 35 va a cerrar en el vagón de cola de los principales índices mundiales. Parqués como Wall Street o China se anotan subidas durante este año y la bolsa estadounidense ha marcado nuevos máximos históricos tanto en el caso del Nasdaq (+43% en el año) como en el del Dow Jones (+6,5%) y S&P 500 (+62,5%). Además, en el Viejo Continente algunos selectivos como el Dax alemán (+4%) sí han dejado atrás los números rojos y otros como el Cac francés (-6%) o nuestro vecino portugués, el PSI 20, están a las puertas de entrar en terreno positivo.

El motivo de que el Ibex 35 sea el peor índice mundial obedece, sobre todo, a su composición. El selectivo español tiene un reducido peso tecnológico y biotecnológico, dos de los sectores que mejor se han comportado durante este año, y elevada exposición al sector financiero, que acusa el 'golpe' prolongado de bajos tipos de interés que penaliza su modelo de negocio. De hecho, todas las entidades españolas cotizan con el cartel de 'rebajas' y, por tanto, con un fuerte descuento sobre su valor en libros. Todo ello, pese a que el sector ha iniciado el ansiado proceso de concentración demandado por el propio Banco Central Europeo (BCE) y que recuperará, en parte, el pago de dividendos en 2021.

Otro factor que ha penalizado a los parqués españoles es la evolución macro de nuestro país. España, debido a su elevada dependencia del sector turismo, ha sufrido (en mayor medida) el impacto de la Covid-19 y las previsiones no son tan halagüeñas como para otros países. Recientemente, la OCDE prevé que España sufra una caída del PIB del 11,6% en 2020 y un aumento del 5% en 2021, lo que pone de manifiesto que seremos el país, dentro de los más desarrollados, que más se vea penalizado por las consecuencias de las restricciones por el coronavirus.

Las perspectivas para el Ibex 35 tampoco son todo lo optimistas que algunos inversores podrían esperar. Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado a La Información que "esperamos que su comportamiento sea mejor que el de 2020, algo que no es complicado, pero no somos especialmente optimistas. Nos gusta la renta variable, ya que pensamos que uno de los pocos activos que en el actual escenario ofrece algo de potencial y, por ello, de atractivo, aunque preferimos otros mercados al español, entre ellos EEUU, Asia-Pacífico y buscaríamos oportunidades en otros europeos como el alemán, el holandés, el francés o el italiano. El problema de la bolsa española, entre otros, es la falta de alternativas sectoriales de inversión".

Diego Morín, analista del bróker IG, se muestra en la misma línea. "La situación de la bolsa española se torna compleja, con una recuperación económica que se alargará en el tiempo. Las miradas están puestas en el sector tecnológico, donde se concentrarán las mayores inversiones en los próximos años, aunque sin olvidar el sector defensivo o refugio en época de incertidumbre". Por tanto, destaca que "pese a las estimaciones de crecimiento económico que se manejan, con posible recuperación por encima del 5% o 6% en muchas economías, me mantengo neutro para la bolsa española, donde el peso del índice está concentrado en unos sectores bastantes complejos en términos de estabilidad durante el año 2021. Por ello, apostaría por el sector renovable y tecnológico, y el selectivo español carece del segundo".