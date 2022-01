CriteriaCaixa se rearma de liquidez tras cerrar la venta de Suez por 760 millones

CriteriaCaixa, el holding financiero de la Fundación La Caixa, acaba de recibir un ingreso extraordinario de unos 760 millones de euros en este arranque de 2022. Irán directos a su caja de casi 900 millones, que casi duplicará su tamaño tras su mayor desinversión desde que vendió sus acciones en Abertis en 2018. El brazo de inversiones que preside Isidro Fainé ha completado la venta del 5,8% del capital que mantenía en la francesa Suez y resuelve así el gran dilema que mantenía con esta participación desde que Veolia lanzó una opa en 2021 para fusionar ambos grupos.

El holding catalán ha sido uno de los accionistas que ha acudido a la oferta de compra de Veolia a 20,5 euros sobre el 100% del capital de Suez, según indican fuentes financieras a 'La Información'. No hubo comentarios de Criteria a este respecto. La operación no logró el objetivo previsto: Veolia solo ha logrado adhesiones equivalentes al 86,2% y ha procedido a reabrir de inmediato la oferta, que seguirá activa desde el 12 al 27 de enero para cruzar el umbral del 90% que le permitiría, de acuerdo con las normas de la AMF (la CNMV francesa), promover la aceptación obligatoria.

"Esta reapertura permitirá que los accionistas que no hayan ofrecido sus acciones lo hagan en las mismas condiciones. Veolia también confirma su intención de proceder con la venta forzada y la exclusión de Suez acciones en el caso de que el número de acciones no presentadas a la oferta por parte de la minoritaria Suez accionistas no representa, al final de la oferta reabierta, más del 10% del capital”, señala en una comunicación al mercado.

La paciencia tenía un premio

La paciencia y el compás de espera han tenido premio para CriteriaCaixa. Desde que comenzó el asedio de Veolia sobre Suez a mediados de 2020, su participación del 5,8% no ha dejado de revalorizarse. El primer ascenso se produjo con la compra del 29% de Engie, participada por el Estado galo. La guerra accionarial estalló pronto porque el consejo y la dirección de Suez consideraron que el acercamiento era hostil para sus accionistas. Llegaron a plantear incluso una oferta rival liderada por el fondo de capital riesgo Ardian pero el Gobierno de Macron llamó a enterrar las hostilidades.

Sin embargo, Veolia se ha tenido que rascar el bolsillo elevando una y otra vez el precio ofertado en 2021 desde los 15 euros de su primera propuesta, hasta los 20,5 euros que se han pagado finalmente a los propietarios de los títulos de Suez. CriteriaCaixa ha vendido 37,1 millones de acciones en este proceso por unos 760 millones de euros que afloran importantes plusvalías después de siete años como accionista estable de la compañía.

Su porcentaje del 5,8% en la compañía francesa de energía y gestión de aguas procede en su mayoría de la venta de Agbar (Aguas de Barcelona) en 2014 a Suez por 600 millones de euros, la mitad en acciones y la otra mitad en efectivo. Tomando como referencia esa valoración, las plusvalías realizadas por la venta de su participación superarán los 160 millones. Desde 2014, el holding se ha embolsado 3,7 euros por acción en forma de dividendos, que han supuesto un flujo total de más de 140 millones de euros.

Una cartera 'oculta' de 75 empresas cotizadas para diversificar

Suez era una de las joyas en la llamada cartera de diversificación del holding de La Caixa, que estaba compuesta a 30 de junio de 2021 por más de 75 empresas de todo el mundo, de las solo identifica a los galos, la torrera Cellnex (4,3% del capital) y la operadora Telefónica (1,27%). Junto con la gasista Naturgy, donde ha invertido 400 millones en 2021, las dos telecos han sido los mayores destinos recientes de la liquidez de Criteria.

El grupo francés supone algo más del 15% de esta cartera de acciones entre las que no se encuentran las empresas consideradas históricas para La Caixa como el 30% de Caixabank o el 26,7% que posee en Naturgy, su mayor inversión en la actualidad. Criteria se resiste a detallar la composición de su cartera alternativa que alcanzaba un valor de mercado de 4.734 millones de euros en junio del año pasado, aunque la revalorización de algunas de las participadas como la propia Suez elevarán esa cifra a cierre de 2021.

Según los últimos datos disponibles de junio, el gigante inversor mantenía 1.683 millones de euros en decenas de participaciones minoritarias de empresas extranjeras anónimas. Sí revela los sectores a los que pertenecen, entre los que destacan las infraestructuras (37%), energía (16%), consumo (13%), automóvil (8%) o salud (8%). También las divisas en las que cotizan esas empresas: dólares de EEUU, yenes de Japón, libras de Reino Unido, zlotys de Polonia, coronas de Suecia, Noruega y Dinamarca, entre otras. Adicionalmente, Criteria dispone de otros 433 millones en varias empresas españolas pero tampoco las nombra de forma oficial.

Fuera de la cartera histórica o de diversificación, la firma catalana posee el 17% de Bank East of Asia y otro 9,1% del mexicano Inbursa. Su negocio inmobiliario supera los 2.600 millones de euros en términos patrimoniales. El valor bruto de los activos (GAV) de CriteriaCaixa, a 30 de junio de 2021, era de 22.164 millones de euros y el valor neto (NAV), considerando la deuda, se situaba en los 16.812 millones de euros, según sus datos.