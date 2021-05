"La actual recuperación económica no va a ser sostenible en el largo plazo"

Los mercados se han visto comprometidos por la pandemia durante el último año, pero ahora ha empezado la recuperación. Uno de los segmentos clave es el de la renta fija y los activos ligados del crédito. En este sentido, Mondher Bettaieb-Loriot, director de crédito de Vontobel AM, expone sus perspectivas en cuanto a la situación actual, así como las oportunidades que se pueden encontrar durante el resto del año.

Usted apunta que el actual proceso de digitalización en el que nos encontramos, la conectividad, es la cuarta fase de la revolución industrial. ¿En qué consiste y cuáles son sus efectos en la economía?

El momento actual podría considerarse como un tercer episodio de digitalización que se inició con la llegada del iPhone en 2007. A principios del año pasado nosotros ya hablábamos de esta tendencia de la conectividad. Pensábamos que la tecnología 5G aumentaría la conectividad entre dispositivos y máquinas, algo que sería decisivo para el mundo industrial.

El comienzo de la pandemia nos obligó a confinarnos de golpe, lo que hizo que nos viéramos desconectados de todas las cosas que necesitábamos a diario (no sólo de nuestras relaciones personales). Esto disparó otro tipo de conectividad. Sin embargo, en 2020, debido a la Covid-19, vimos un tipo de conectividad diferente: no de dispositivo a máquina, sino de dispositivo a dispositivo. Tras el brote de virus y los consiguientes confinamientos en muchos países, nos vimos obligados a centrarnos en la conexión de las aplicaciones. Todo esto ha tenido beneficios, desde luego, pero también efectos adversos; ha generado mucha destrucción de empleo. El empleo que se ha creado es más precario y está peor pagado.

La pregunta es, ¿este empleo recuperable?

La precariedad laboral es una característica de la cuarta fase de la revolución industrial que comenzó con la irrupción del Smartphone. Su principal característica es la gran disrupción y fragmentación social. Todo esto genera una gran polarización del mundo laboral.

Precisamente, la polarización del empleo es un factor muy grave para los bancos centrales. Quizá el más importante a la hora de mantener los tipos de interés a cero. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, por ejemplo, lo ha dicho claramente. Él ve un déficit de puestos de trabajo y asegura que no subirá los tipos, ni modificará la política monetaria hasta que no se recupere ese déficit.

¿Y cuál es el problema a nivel empresa?

En este entorno, las empresas se enfrentan a un problema de fijación de precios. En este entorno no pueden elevar los precios, eso repercute en sus márgenes y en la inversión. Lo que significa que no se crea empleo y que no suben los salarios, lo que afecta al consumo. Estamos ante un claro caso de efecto deflacionista que se va a mantener, a pesar de los estímulos que seguiremos viendo en los próximos meses.

Como gestor de renta fija corporativa, ¿qué efecto va a tener en este activo?

Desde un punto de vista del crédito va a ser muy positivo para los diferenciales de los mercados desarrollados y los emergentes. Estamos ante un mercado interesante para todo aquel que busque algo más de rentabilidad.

En este entorno, los mercados van a seguir estimulando la actividad económica porque en realidad no hay mucha más alternativa en un mundo tan influenciado por tendencias aceleradas por la Covid-19 como la digitalización y los efectos que tienen sobre el empleo. En mi opinión, la recuperación económica no va a ser sostenible en el largo plazo.

¿Qué tendría que suceder para que sí fuese sostenible?

Para que eso ocurra vamos a tener que reinventarnos. No hemos encontrado un motor económico que regenere nuestro sistema. Hay una oportunidad, eso sí, en la transformación verde. El problema es que para que esto cristalice se necesitará al menos una década. Por eso los bancos centrales tendrán que seguir interviniendo.

Y a pesar de estas intervenciones de los bancos centrales, ¿dónde ven las oportunidades?

Es cierto que, en el entorno más inmediato, este año la economía podrá seguir recuperándose gracias a los programas de rescate que hay en marcha y a los procesos de vacunación que, eventualmente, se acelerarán. Todo esto son factores positivos.

Nuestra visión estratégica del crédito corporativo sigue siendo constructiva y creemos que en la actualidad es un buen punto de entrada para inversores para el resto de 2021, con unas rentabilidades interesantes y buenas oportunidades en sus diferenciales. Los bonos corporativos de mercados desarrollados ofrecen una alternativa a la deuda pública y al efectivo en el banco, en forma de rentabilidad positiva y de potencial de estrechamiento de diferenciales.

Nuestra previsión es de retornos positivos y buen diferencial de rentabilidad en el mercado corporativo de la zona europea a lo largo del año y nos inclinamos por posiciones con carry. Si bien podemos encontrar alguna volatilidad en el camino, lo vemos como una oportunidad para invertir en una selección de empresas de primer orden. En general, seguimos sintiéndonos cómodos con la idea de que 2021 va a resultar al final un buen año de carry. El pago de cupones con buenos intereses seguirá siendo clave y, por ello, seguimos interesados por bonos BBB y BB, empresas líderes nacionales de la periferia, sectores cíclicos, sectores sensibles a la Covid-19, banca y seguros, tanto en estructuras senior como subordinadas.

Vemos buenos catalizadores de rendimiento en BBB y BBs, campeones nacionales de los países de la periferia europea, cíclicos, inmobiliarios, telecomunicaciones, banca y seguros -estructuras senior y subordinadas-. El carry y el roll down en la parte de 5 a 12 años son los más atractivos.