La Fed recibe la señal para actuar 'rápido y antes' ante los apuros y despidos en banca

La partida de marzo estará abierta. Será 'en vivo' como califican los expertos a una reunión sin la decisión clara de antemano. 24 horas después de tomar la decisión de mantener los tipos de interés por cuarta ocasión consecutiva y de señalar como "improbable" un movimiento para dentro de seis semanas, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, tiene señales inequívocas de un deterioro del mercado laboral, una de las condiciones que reclamó este miércoles para actuar y abandonar el nivel restrictivo de la política monetaria actual del banco central.

El comunicado de la Fed y las declaraciones posteriores de su presidente han obligado en las últimas horas a grandes casas de análisis como Barclays, Goldman o Bank of America a retrasar su previsión del primer recorte de tipos desde marzo hasta mayo o junio. Sin embargo, los indicadores laborales adelantados pueden volver a dejarles fuera de juego si el banco central considera que debe actuar antes. De hecho, Powell insistió en que hay que esperar a sus proyecciones de marzo para tener toda la información disponible antes de tomar una decisión.

Los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron un total de 82.307 despidos en enero, un 136% más que los 34.817 anunciados en diciembre, según el informe de referencia de Challenger, Gray & Christmas. A pesar de estar un 20% por debajo de los 102.943 recortes anunciados en el mismo mes del año 2023, este dato representa la segunda cifra más alta de despidos en enero desde el año 2009, cuando se registraron 241.749 recortes en el primer mes de ese año. Los recortes de plantilla fueron especialmente visibles en el sector financiero con 23.238, su nivel más alto desde 2018 cuando finalizó el anterior ciclo al alza de tipos de interés.

"Las olas de anuncios de despidos afectaron a las empresas estadounidenses en enero después de un cuarto trimestre tranquilo. Al entrar en 2024, el panorama está marcado por la estabilización de los precios y la anticipación de tasas de interés a la baja. También es un año electoral, y las empresas comienzan a planificar posibles cambios de políticas que puedan afectar a sus industrias. Sin embargo, estos despidos también están impulsados por tendencias económicas más amplias y un cambio estratégico hacia una mayor automatización y adopción de inteligencia artificial en varios sectores, aunque en la mayoría de los casos, las empresas señalan la reducción de costos como el principal impulsor de los despidos”, señaló Andrew Challenger, vicepresidente de Challenger, Gray & Christmas, Inc.

"El impacto de la rápida adopción de la inteligencia artificial comienza a sentirse desde una perspectiva laboral, especialmente en los sectores de Medios y Tecnología, pero realmente en todos los sectores. Dicho esto, las empresas no atribuyen directamente a la inteligencia artificial muchas decisiones de despido", añadió el informe que adelanta los movimientos de empleo en las grandes corporaciones. Entre sus conclusiones, el sector tecnológico registra un aumento de los despidos anunciados del 254% en el arranque de año, hasta 15.806 empleos menos.

El fantasma del SVB y la crisis en los bancos medianso

Los planes de recortes de plantilla del sector financiero coinciden con un nuevo episodio nerviosismo e inestabilidad entre los inversores al respecto de los bancos medianos de EEUU. Cuando falta apenas un mes del aniversario de la crisis del Silicon Valley Bank (SVB Financial), que acabó quebrando y arrastrando al sector al pánico bancario en marzo de 2023, una nueva entidad se ha situado en el punto de mira del mercado. Se trata de New York Community Bancorp, que ha perdido la mitad de su valor en bolsa en dos días después de anunciar una reducción de su dividendo del 70% y unas pérdidas inesperadas de 260 millones de dólares.

New York Community Bancorp compró los activos y pasivos del quebrado Signature Bank, vinculado al sector tecnológico y al sector de las criptomonedas. Pese a que fue intervenido y saneado por la FDIC, la entidad ha metido en problemas a su comprador. Las ventas en bolsa se han encendido de forma relevante en el sector ante los temores de que las cuentas anuales de la banca mediana arroje nuevas sorpresas negativas. Zions, Comerica, M&T Bank, Fifth Third o PNC registran caídas acumuladas del 6% al 12% pese a que todavía no han presentado resultados. El índice bancario KBW Bank registra un descenso del 4% entre miércoles y jueves.

Además de su decisión de mantener tipos, la Fed ha retirado en las últimas semanas la ventana de liquidez especial para que los bancos pudiesen obtener liquidez sin tener que vender a pérdida su cartera de bonos, origen de la crisis del año pasado. El banco central puso en marcha ese instrumento y logró estabilizar la situación. Sin embargo, este miércoles, el organismo aseguró que proseguiría con la reducción de su cartera de bonos, lo que resta liquidez al mercado y mete presión a las entidades financieras. La debilidad del sector financiero comienza a preocupar a las autoridades. De hecho, Powell omitió la referencia al sector bancario sólido que iba repitiendo reunión a reunión desde la crisis de marzo de 2023.

En opinión de Tiffany Wilding y Allison Boxer, economistas de Pimco, la Fed ha dejado claro que su próxima medida será una reducción de tipos, equilibrando el progreso en el control de la inflación con el crecimiento económico aún resistente, aunque mantiene abiertas sus opciones respecto al momento adecuado. una reducción de 25 puntos básicos. "El presidente Powell sugiere que se centrarán en mantener reservas adecuadas en el sistema financiero. Aunque no se espera un cambio inmediato en la política de balance, algunos pronostican que la Fed ralentizará y luego concluirá su programa de reducción de activos este año", señalan.

Según Bank of America, el riesgo un ciclo "tardío y más rápido" con las rebajas de tipos de interés está aumentando después de escuchar a Powell, pese a que este dejó claro que las opciones está abiertas para marzo. "Posponemos el momento de nuestro esperado anuncio de desaceleración de QT (ajuste restrictivo) de la reunión del FOMC de marzo a mayo. Ya no esperamos una reducción de 15.000 millones al mes en el límite de reembolsos del Tesoro de EEUU en cada reunión del FOMC. En cambio, ahora esperamos una reducción de 60.000 a 30.000 millones al mes y que esto permanezca constante hasta finales de 2024", apuntan. Sin embargo, un mal comportamiento del mercado laboral y una desinflación pronunciada pueden volver a reabrir el debate sobre un movimiento de tipos de la Fed en marzo.