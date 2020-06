Fervor tecnológico en Wall Street... El Nasdaq marca un nuevo récord histórico

El índice Nasdaq 100, uno de los principales indicadores de Wall Street, cerró este miércoles con su tercer récord consecutivo y superando el hito psicológico de los 10.000 puntos tras una sesión irregular marcada por las proyecciones económicas negativas divulgadas por la Reserva Federal, que mantuvo sin cambios los tipos de interés en EEUU. Por su parte, cerraron con pérdidas los otros dos indicadores: el Dow Jones de Industriales, que recortó un 1,04% o 282,31 puntos, hasta 26.989,99 enteros; y el selectivo S&P 500, que retrocedió un 0,53% o 17,04 puntos, hasta 3.190,14 enteros.

Cuestionado acerca del boom en algunos activos como las acciones, Powell dijo que ese no es el foco ahora para la Fed, que tiene problemas más importantes. "Estamos muy enfocados en los objetivos de la economía real y no estamos enfocados en mover los precios de los activos en una dirección particular. Queremos que los mercados funcionen y creo que están funcionando. Esperamos que eso continúe", apuntó el gobernador de la Fed al advertir que 25 millones de personas han sido expulsadas del mercado laboral en la reciente crisis de la pandemia.

Los principales índices de la bolsa estadounidense reaccionaron con alta volatilidad a la reunión de la Fed pese a que no hubo novedades de tipos. ¿El motivo? Mal de altura ante la subida del 50% en índices como el Nasdaq. "[Wall Street] está recuperando y poniendo en forma al mercado laboral. Ese es el mayor enfoque. Si nos contuvieramos, nunca haríamos esto. Sobre la idea y el concepto de contenernos porque creamos que los precios de los activos son demasiado altos.... otros no lo creen", sentenció Powell.

El diagnóstico económico de la Fed no es bueno, pero es incluso mejor que el que tiene el BCE para Europa. El banco central de EEUU proyecta que la economía de EEUU se contraerá un 6,5% en 2020, crecerá un 5% en 2021 y un 3,5% adicional en 2022 año. En cuanto a la inflación, la Fed prevé que el IPC crezca un 0,8% este año, un 1,6% en 2021 y un 1,7% en 2022. "No estamos pensando en subir tipos de interés, no estamos ni siquiera pensando en pensar sobre subir los tipos de interés", dijo Powell.

En este sentido, el banquero central ha estimado que la economía "puede" haber tocado fondo, dados los datos de empleo de mayo. En el quinto mes del año, Estados Unidos creó de forma inesperada 2,5 millones de empleos, recuperándose parcialmente del gran impacto de abril, que provocó que la tasa de paro registrará el mayor nivel de su historia.