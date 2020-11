Barclays prevé el cierre de una de cada cuatro oficinas con el BBVA-Sabadell

Los analistas de Barclays calculan que de fructificar la "inesperada" fusión de BBVA y Sabadell, cuya negociación fue confirmada ayer por las entidades a la CNMV, podría suponer el cierre de 1.232 sucursales que se superponen por código postal, una de cada cuatro que tiene en España. La duplicidad afectaría sobre todo a Cataluña, donde ambos bancos tienen una amplia presencia después de que BBVA se hiciese con Unnim y CatalunyaBanc.

La entidad resultante de la eventual operación contaría con 4.225 oficinas en España, 2.521 de BBVA y 1.704 de Sabadell. Hace unas semanas, BBVA comunicó cerrar 160 oficinas en España este año. "En nuestro último informe, destacamos una posible superposición de 1.232 sucursales por código postal que podría cerrarse si el acuerdo se materializa, siendo claramente esta una de las principales razones por las que se están produciendo discusiones", explica el informe del banco británico.

Barclays tilda de "inesperada" esta operación corporativa debido a la incertidumbre económica provocada por la segunda ola de Covid-19 y a las negociaciones del Brexit, aún en curso. No obstante, reconoce que el mercado ya da una "alta probabilidad" de que se produzca esta operación.

En Bolsa, los precios en Sabadell se han movido un 12% por encima de BBVA desde el 30 de octubre cuando cada banco presentó resultados. "Dada la sorpresa positiva en el precio y el tiempo y la reacción del mercado del 15%, creemos que la administración tiene el beneficio de la duda sobre el despliegue de capital en BBVA", recoge el informe.

El banco considera que es muy difícil hacer una valoración en este contexto, pero afirma que la venta de BBVA de su negocio en EE.UU. deja a la entidad en una "situación privilegiada" de cara a las negociaciones.

De prosperar las negociaciones sobre una eventual fusión, la combinación del negocio de BBVA y Sabadell daría lugar a una entidad con activos globales de 963.108 millones de euros. En España, los activos serían de 596.481 millones de euros, lo que colocaría a la entidad resultante inmediatamente por detrás de CaixaBank-Bankia y muy por delante de Santander España.

Dividendos

En cuanto a los dividendos, los analistas señalan que BBVA aclaró que cualquier decisión sobre dividendos dependerá de que se complete la venta de la unidad de BBVA en Estados Unidos en los próximos seis a nueve meses, y de que se levanten las restricciones del regulador.

"No esperamos saber este asunto hasta que se aclaren las discusiones sobre fusiones y adquisiciones", señalan los analistas, que no descartan que si este acuerdo se materializa, el regulador aumente el requisito de capital mínimo en 25 puntos básicos. Si finalmente, BBVA no devenga ningún dividendo del año 2020, los expertos de Barclays anticipan un pago de 0,10 euros por acción para el año fiscal 2021.