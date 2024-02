Grifols pasa la pelota al tejado de la CNMV: "Estamos aquí para cuando estén listos"

Grifols celebró como si nada su conferencia con analistas para comentar los resultados anuales de 2023 y sus previsiones de 2024 sobre la refinanciación que tiene prevista antes de verano. El encuentro, vetado a las preguntas de la prensa como de costumbre, fue ruidoso por las omisiones acerca de las dudas destapadas por el informe Gotham sobre las operaciones vinculadas con Scranton, uno de sus accionistas, o la contabilidad que cruza sus cuentas con las de dicha sociedad. La cúpula directiva dijo que pronto presentará las cuentas auditadas por KPMG -los que presentó hoy no lo son- y que el retraso se debe a un "tema administrativo".

A este respecto, el presidente ejecutivo de la compañía, Thomas Glanzmann, agradeció los servicios prestados a Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu, a la vez que les felicitó por haber dado un paso al lado desde posiciones ejecutivas a su condición solo de accionistas para "reforzar la gobernanza corporativa", uno de los objetivos de la compañía para este año. El ejecutivo alemán dejó una promesa a losa analistas: "No buscaremos ninguna nueva transacción con partes vinculadas", dijo en relación a las críticas por los intereses cruzados entre Scranton y Grifols. Glanzmann avanzó que en 2025 será presidente no ejecutivo. A partir del próximo 1 de abril, Nacho Abia asumirá las riendas de Grifols con el cargo de CEO.

Cuestionado sobre si hay novedades acerca de la investigación que está llevando a cabo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Glanzmann respondió con firmeza y en tono retador lanzando la pelota al tejado del supervisor. "Hemos respondido en tiempo y forma a todas las preguntas que hemos recibido de la CNMV. Estamos aquí para cuando estén listos", aseguró el presidente de la compañía, que estuvo acompañado en la presentación ante los analistas por el director financiero, Alfredo Arroyo, el aún director de operaciones, Víctor Grifols Deu, y la directora de relaciones con inversores, Nuria Pascual.

Refinanciación y cuentas sin auditar

Grifols presentó este jueves sus resultados correspondientes al ejercicio de 2023 con múltiples extraordinarios, costes de reestructuración y cifras proforma que incluyen la incorporación al perímetro de Biotest y la salida de Shanghái RAAS tras su venta a Haier. La complejidad de las cuentas financieras del grupo queda patente porque ni siquiera el auditor KPMG ha llegado a tiempo a poner el matasellos y sus comentarios al informe enviado a la CNMV. Según Glanzmann, se trata de un mero trámite administrativo que se realizará pronto.

La farmacéutica registró un beneficio anual de 59 millones de euros, un 71% inferior al del año anterior, mientras que sus ingresos crecieron un 11%, hasta los 6.592 millones. El Ebitda ajustado -que incorpora proforma la reciente desinversión de Shanghái RAAS- aumentó un 26%, hasta 1.474 millones. La deuda financiera neta es de 9.420 millones de euros sin contar la NIIF 16 que obliga a incluir arrendamientos y alquileres. En este caso, la carga se eleva hasta los 11.000 millones.

Grifols pronosticó que tendrá cerrada la refinanciación de 2025 para antes del próximo verano, ya que afronta vencimientos cercanos a los 3.000 millones. Para ello cuenta con una posición de liquidez de 1.141 millones de euros y los futuros ingresos de la venta de RAAS que está cerrando aún con Haier. Con estas cifras, el grupo dice que hará frente a la refinanciación "en el primer semestre de 2024", bien amortizando préstamos o alargando vencimientos con sus acreedores.

Dividendo a Scranton y cash-pooling con BPC y Haema

En su informe anual, la farmacéutica señala que los activos financieros con partes vinculadas incluyen los saldos abiertos de 'cash-pooling' de las sociedades Haema y BPC Plasma con Scranton. Se trata de una técnica financiera para compartir diariamente la liquidez entre matriz y filiales, pero también al revés con el objetivo de un gestión eficiente del efectivo, según explican fuentes financieras. Grifols ha reclasificado estos saldos como activos de "largo a corto plazo" sin decir por qué.

Además, Grifols señala que ese saldo de 'cash-pooling' "se ha reducido de forma significativoa debido a que BPC Plasma ha distribuido un dividendo sin salida de caja" desde esa filial que la farmacéutica contabiliza como propia pese a que es propiedad de Scranton. Se trata de una fórmula habitualmente usada por las empresas para referirse a un pago en especie, con activos y no monetario. "Este dividendo corresponde al resultado de los 4 ejercicios anteriores por valor de 266,4 millones de euros a su accionista Scranton Plasma B.V.. Dicha distribución ha tenido un impacto contra las reservas de las participaciones no dominantes del grupo", señala la empresa en su informe.

Por otro lado, Grifols recuerda que tiene una opción de recompra irrevocable sobre el 100% de las acciones de Haema AG y BPC Plasma Inc al mismo precio al que las vendió a Scranton en 2018, es decir, unos 538 millones de dólares. También asegura que no pago nada por esa opción, aunque en algunos informes enviados en el pasado a CNMV o SEC si especificó un coste por ese derecho. También insiste en que mantiene como activo un préstamo cercano a los 95 millones a Scranton para esta adquisición, un apoyo financiero exigido por Bank of America, la entidad que financió el resto de la operación a la sociedad de los Grifols.

Grifols admite también que las acciones de Haema AG y BPC en manos de Scranton "se encuentran actualmente pignoradas en garantía del préstamo" y advierte a los inversores que si su accionista incumple o impaga esa financiación, Grifols podrá ejecutar la opción de recompra. "Grifols pagará en prelación al banco frente a Scranton Plasma BV hasta liquidar el importe de la deuda que hubiera en el momento de adquisición. No hay en el contrato de préstamo limitación temporal alguna a Grifols para la ejecución de la opción de recompra", detalla.