Los jefes de Europa urgen a acelerar la unión del mercado de capitales en la UE

Los líderes de la UE reconocen que han "ido demasiado lentos" en la puesta en marcha de la unión del mercado de capitales, ante lo que instan a agilizar los trámites y materializar esta iniciativa. En un documento firmado de manera conjunta por Paschal Donohoe (Eurogrupo), Christine Lagarde (BCE), Charles Michel (Consejo Europeo), Ursula Von der Leyen (Comisión Europea) y Werner Hoyer (BEI), los mandatarios lamentan que el grueso de la financiación en el momento actual provenga del sector bancario, con una cuota del 75%, mientras que el mercado de bonos representa el 25% restante, justamente lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos.

"Por sí solos (los bancos) no pueden ayudar a la UE a ganar la carrera mundial de la inversión", precisan en el comunicado, al tiempo que apelan a la responsabilidad de asegurarse de que las empresas disponen de acceso a la financiación en la UE. Citan expresamente a 'start-ups' y 'scale-ups' que necesitan capital, así como a las pymes. En este sentido, ponen el foco en las dificultades que encuentran las compañías más pequeñas para acceder a liquidez "paciente y de riesgo".

En la misiva subrayan que la capitalización bursátil de la UE supone menos de la mitad que la de EEUU, en términos de PIB, e inferior a la de Japón, China y el Reino Unido. Sin embargo, apuntan que los europeos ahorran mucho más que los estadounidenses. "Necesitamos una unión de mercados de capitales que canalice los enormes ahorros de Europa hacia los motores de crecimiento del mañana. Debemos superar el actual mosaico de marcos nacionales y, en algunos casos, de mercados de capitales subdesarrollados, para liberar todo su potencial", precisan.

Esta petición la realizan en el marco de la "enorme" necesidad de atraer capital hacia compañías inmersa en proyectos relacionados con la transición ecológica y digital, "fundamentales para la prosperidad continuada y la soberanía estratégica de Europa en las próximas décadas". Un desarrollo que según apuntan los citados líderes deberá provenir del capital privado.

"La UE ya ha dado algunos pasos decisivos en la creación de un mercado único de capitales. Aun así, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y nuestras ambiciones para eliminar las barreras que siguen obstaculizando la financiación transfronteriza y permitir una armonización más profunda", subrayan. Esto incluye un acceso más fácil a la información financiera, impulsar una infraestructura de mercado "robusta" y crear una supervisión de los mercados de capitales "más integrada".

Así, apelan al esfuerzo colectivo de los responsables políticos y los agentes de mercado, además de la implicación a todos los niveles de los gobiernos europeos. "Una auténtica Unión de Mercados de Capitales está al alcance de la mano", indican. Entre sus ventajas citan el aumento del atractivo de la UE como destino de inversión y el refuerzo de la posición del euro como divisa en un contexto de transformación industrial.

La semana pasada, la propia Christine Lagarde atribuyó el traslado de la sede fiscal de Ferrovial a Países Bajos a la fragmentación de los mercados de capitales en Europa. "No quiero comentar este caso específico porque no lo conozco, pero esta historia me convence, incluso más, de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capitales", precisó en una visita a España. De forma paralela, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también ha desvelado su intención de acelerar este proyecto cuando España ostente la presidencia de la UE durante la segunda mitad de 2023.

La mudanza de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, algo que ocurrirá previsiblemente antes de septiembre, ha levantado ampollas en el Gobierno español. Desde la compañía han reiterado en repetidas ocasiones que lo hace con el objetivo de cotizar en EEUU, donde busca consolidar su presencia y donde proceden gran parte de sus ingresos.