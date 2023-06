Lagarde (BCE) da por seguro que subirán los tipos en julio: "No hemos terminado"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dejado claro que no hay tiempo que perder ni espacio para el descanso en la lucha contra la inflación, de ahí que haya señalado a una nueva subida de tipos en julio después de haberlo hecho hoy por octava ocasión en once meses, hasta el 4%.

"A menos que haya un cambio sustancial en nuestro escenario base, es muy probable que sigamos aumentando las tasas en julio, lo que probablemente no sea una sorpresa. ¿Hemos terminado el viaje? No. ¿Todavía tenemos terreno que cubrir? Sí", se autorrespondió. "No estamos pensando en una pausa, como pueden ver", dijo.

La máxima responsable del banco central admitió que la inflación ha estado bajando, pero advierte que "se prevé que sea demasiado alta durante demasiado tiempo", es decir, que se mantenga por encima del objetivo del 2% que tiene fijado el BCE. Por otro lado, la mejoría de las condiciones económicas no esconden la situación al filo de la recesión en que se ha situado la zona euro en el arranque de 2023.

"La economía de la zona del euro se había estancado en los últimos meses. Es probable que el crecimiento económico siga siendo débil en el corto plazo, pero se fortalezca en el transcurso del año a medida que la inflación baje y las interrupciones del suministro continúen disminuyendo", apuntó en su comparecencia.

Según las proyecciones de junio del BCE, la inflación general tendrá un promedio del 5,4 % en 2023, del 3,0% en 2024 y del 2,2% en 2025. Ahora pronostican que la economía crecerá un 0,9% en 2023, un 1,5% en 2024 y un 1,6% en 2025. En cualquier caso, como admite Lagarde en la rueda de prensa, "las perspectivas de crecimiento económico e inflación siguen siendo muy inciertas".

No obstante, según la presidenta del banco central, la inflación está disminuyendo aunque hay presiones subyacentes por el aumento de salarios. Además, pese a la recesión técnica de la zona euro, algunos países como España todavía crecen y Lagarde tiene su explicación: "Las condiciones en los diferentes sectores de la economía son desiguales. La manufactura continúa debilitándose, en parte debido a la menor demanda mundial y las condiciones financieras más estrictas de la zona del euro, mientras que los servicios siguen resistiendo".