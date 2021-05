Panetta no ve justificación para reducir las compras antipandemia del BCE

El representante italiano en la ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, descarta por ahora reducir el ritmo de compras amparadas por el programa de emergencia contra la pandemia (PEPP): "Desde mi punto de vista, las condiciones que vemos hoy no justifican la reducción del ritmo de compras, y una discusión sobre la eliminación progresiva del PEPP sigue siendo claramente prematura" En una entrevista con el diario japonés 'Nikkei', Panetta ha subrayado que las decisiones del BCE no deben dejarse influir "por narrativas del exterior" y sí guiarse, en cambio, por datos convincentes sobre la evolución de la zona euro.

En este sentido, ha defendido que solo un aumento sostenido de las presiones inflacionarias, reflejado en una tendencia alcista de la inflación subyacente y alineando la inflación y las expectativas de inflación con el objetivo del BCE, podría justificar una reducción de estas compras. "Pero esto no es lo que proyectamos en marzo. Y, desde entonces, no he visto cambios en las condiciones de financiación o en las perspectivas económicas que desplacen al alza la trayectoria de la inflación", ha apuntado, señalando que, de hecho, se está viendo un aumento no deseado en los rendimientos de la deuda.

"Las condiciones de financiación se están endureciendo", ha advertido, aplazando a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del próximo mes de junio la discusión sobre las implicaciones de estas tendencias. "Debemos esperar hasta que tengamos más claridad sobre la evolución económica e inflacionaria, y hasta que podamos estar seguros de que nos permitirán cumplir con nuestro mandato", ha subrayado. "En mi opinión, es razonable mirar en un horizonte de alrededor de dos años para que la inflación converja hacia nuestro objetivo", ha añadido.

A este respecto, el italiano considera que el repunte actual de la inflación tiene carácter transitorio y viene impulsado por el aumento de los precios de las materias primas a nivel mundial, efectos de base estadística y la reversión del recorte del IVA alemán, por lo que no se espera que dure más allá de este año, ya que no es autosuficiente y carece de impulso a nivel doméstico.

Por esta razón, Panetta ha recordado que en el horizonte del BCE la inflación se mantendrá muy por debajo del objetivo del 2%, admitiendo que este persistente incumplimiento puede afectar a la credibilidad de la institución, así como agravar el coste real de la deuda en un momento en que las ratios de deuda pública y privada están aumentando para compensar el colapso de los ingresos causado por la pandemia. "La lección del año pasado es que debemos tener cuidado de no declarar la victoria demasiado pronto", ha subrayado el italiano, para quien una retirada prematura de las medidas de apoyo "correría el riesgo de sofocar la recuperación antes de que se vuelva autosuficiente".