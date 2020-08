Polygon rechaza la opa sobre MásMóvil y asegura que infravalora a la operadora

Polygon, dueño del 1,02% de MásMóvil, ha rechazado los términos de la opa formulada por Lorca Telecom sobre la operadora de telecomunicaciones al entender que la infravalora y que lesiona gravemente los intereses de los accionistas puesto que no les permite vender a un precio equitativo. El fondo de inversión es viejo conocido en nuestro país por embarcarse en otras batallas jurídicas, como la de Telepizza o la de Realia.

El 'hedge fund' fundado por Reade Griffith ha avanzado que si no se modifican las condiciones actuales, se opondrá a la oferta publica de adquisición (opa) presentada por Lorca. En una segunda carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -que autorizó la operación el pasado 29 de julio- Polygon rechaza también la valoración de MásMóvil realizada por PwC ya que entiende que está, al menos, siete u ocho euros por debajo de la "correcta" y muestra además su disconformidad con el contenido y las conclusiones de dicho informe.

En este sentido, el fondo considera que PwC ha sobrestimado de forma significativa las necesidades de capex de MásMóvil para 2021 y años posteriores y, como consecuencia de ello, la valoración es demasiado baja (en cuatro o cinco euros por acción). Por otro lado, señala que una vez analizados los términos del folleto la oferta -que se anunció el pasado 1 de junio- incumple el régimen jurídico de las ofertas públicas de adquisición y lesiona los intereses de los accionistas, "que se han visto desprovistos de la necesaria protección".

Polygon apunta además que dado que la oferta tiene como objetivo la exclusión de cotización de MásMóvil, de tener éxito, los accionistas que no la acepten se verán o bien forzados a vender sus acciones al precio ofrecido o bien abocados a elegir entre vender sus acciones al mismo precio o convertirse en accionistas de una sociedad no cotizada que estará controlada por las mismas personas que han diseñado y ejecutado la opa. También apunta que la operación anunciada hace imposible en la práctica la presentación de ofertas competidoras y rechaza que las ventajas adicionales en la oferta no se hayan ofrecido al resto de los accionistas en una "clara vulneración" de los principios que rigen la normativa de ofertas públicas.

Operaciones en circunstancias "muy especiales"

Igualmente, pone de manifiesto un conflicto de interés entre los consejeros dominicales que han suscrito los compromisos irrevocables y el consejero delegado. De hecho, Polygon indica que consejeros y miembros del equipo de dirección de la sociedad realizaron operaciones sobre acciones de MásMóvil durante los meses de marzo y abril en circunstancias "muy especiales" que "no parecen estar en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo y que generarán un beneficio inmediato y sustancial" para estos.

Por otro lado, el fondo asegura que existen contracciones en las proyecciones de capital circulante del negocio con respecto a las realizadas en el pasado. En suma, Polygon muestra su oposición a los términos de la oferta y su no aceptación si se mantiene tal y como está y solicita nuevamente a la CNMV que lleve a cabo las modificaciones y aclaraciones necesarias para que se garantice todo es conforme a la legalidad vigente.