Powell: "Tenemos que ser humildes con nuestra facultad de entender los datos"

"No estamos fuera de peligro en este momento. En mi opinión, sería prematuro, muy prematuro, declarar la victoria sobre la pandemia". El gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, sorprendió este miércoles con una visión 'dovish' (expansiva) de la política monetaria pese al fuerte aumento de los niveles de inflación y en el crecimiento económico. El banquero quiso matizar así la nueva proyección de dos subidas de tipos para 2023, un año antes de lo pronosticado por el consenso de la Fed en marzo.

"No tuvimos una discusión sobre si el despegue es apropiado en un año en particular, porque discutir el despegue ahora sería muy prematuro, no tendría ningún sentido", añadió Powell al tiempo que restó importancia al diagrama de puntos que recopila la propia Fed sobre un consenso de economistas. En este sentido, el gobernador pidió paciencia ante la ansiedad que está generando en el mercado la próxima retirada de estímulos (tapering) o las subidas de tipos de interés. La institución monetaria elevó, eso sí, el crecimiento previsto para 2021 al 7% y la inflación al 3,4%, aunque ambas tasas se moderarán a la mitad en 2022.

"Este es un momento extraordinariamente inusual, y realmente no tenemos un modelo o ninguna experiencia de una situación como esta, así que creo que tenemos que ser humildes sobre nuestra capacidad para entender los datos. No es el momento de intentar sacar conclusiones duras sobre el mercado laboral, sobre la inflación, sobre el camino de la política... Necesitamos ver más datos, tenemos que ser un poco pacientes", apuntó.

Powell se defendió como gato panza arriba ante las preguntas de la prensa que insistían en el cambio de lenguaje del banco central. "La vacunación tiene todavía mucho camino por recorrer para llegar a un nivel sustancialmente más alto. Mira, pero tienes razón, el lenguaje en las declaraciones está evolucionando. Espero que continúe, pero puedes esperar que arrastremos un poco los pies. Es genial ver el progreso, pero todavía no declararía la victoria. Sin embargo, diría que es genial ver la reapertura de la economía y ver a la gente viviendo sus vidas nuevamente, ¿quién no quiere ver eso?", respondió el rector de los tipos en el área dólar.

Efecto transitorio de inflación

Uno de los puntos delicados del relato, que Powell tuvo que matizar una y otra vez, fue el escenario de inflación que se está generando en la economía de EEUU. La Fed considera que la evolución del IPC se mantendrá elevada en los próximos meses antes de moderarse debido al repunte de los precios del petróleo. "Más allá de estos efectos, estamos viendo una presión al alza sobre los precios debido al repunte del gasto a medida que la economía continúa reabriéndose. Particularmente porque los cuellos de botella en el suministro han limitado la rapidez con la que la producción, en algunos sectores, puede responder a corto plazo. Estos efectos de cuello de botella han sido mayores de lo previsto. A medida que estos efectos transitorios de la oferta disminuyan, se espera que la inflación retroceda", respondió.