SVB Financial pide acogerse a la ley de quiebras en EEUU tras la intervención.

La empresa matriz del Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, se declaró en quiebra después de que se extendiera la preocupación de empresas tecnológicas, lo que llevó a los reguladores a incautar la unidad bancaria de la empresa. SVB Financial enumeró activos y pasivos de hasta 10.000 millones de dólares cada uno en una petición bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para preservar el valor.

Dado que Silicon Valley Bank es un banco comercial y parte del sistema de la Reserva Federal, no puede acogerse a la quiebra y aterrizó en la FDIC, su empresa matriz, en cambio, si es elegible para presentar con el fin de proteger sus activos restantes y trabajar en el pago de los acreedores, incluidos los tenedores de bonos. Los fondos de SVB Securities y SVB Capital no están incluidos en la solicitud de protección y continúan operando de forma normal a medida que SVB Financial Group continúa explorando alternativas estratégicas para estos valiosos negocios, tal y como había anunciado previamente.

SVB Financial Group ha subrayado que ya no está afiliado a Silicon Valley Bank ni al negocio de gestión de patrimonio y banca privada del banco, SVB Private. La empresa matriz, ahora en quiebra, estima cree que dispone aproximadamente 2.200 millones de dólares (2.075 millones de euros) de liquidez, mientras que la deuda financiada es de aproximadamente 3.300 millones de dólares (3.111 millones de euros) en títulos no garantizados.

SVB Financial Group ha explicado que tiene la intención de utilizar el proceso supervisado por los tribunales para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y otros activos e inversiones de la empresa. Este proceso está siendo liderado por un comité de reestructuración de cinco miembros designados por la junta directiva de la firma financiera, que está siendo ayudado por Centerview Partners en el proceso "que ya está en marcha y ha atraído un interés significativo".

"El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities", dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group.

El SVB, con sede en Santa Clara (California), es el mayor banco en quiebra en más de una década, concretamente desde 2008, con unos 209.000 millones de dólares en activos totales a finales del año pasado, según la FDIC. También es el segundo mayor banco en caer bajo la administración judicial de la agencia, solo por detrás de Washington Mutual Inc., que implosionó en 2008.

La preocupación en los círculos tecnológicos aumentó en marzo después de que Peter Founders Fund de Peter Thiel y otras empresas de capital riesgo de alto perfil aconsejaran a sus empresas en cartera que retiraran el dinero del banco. Ese consejo llegó un día después de que la empresa matriz del banco diera a conocer que intentaría recaudar más de 2.000 millones de dólares tras unas pérdidas significativas en su cartera.

El Silicon Valley Bank se fundó en 1983 en una partida de póquer entre Bill Biggerstaff y Robert Medearis, según una declaración que coincidió con el 20 aniversario del banco. Desde sus inicios, la empresa se ha especializado en ofrecer servicios financieros a startups.