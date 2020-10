El Tesoro capta 935 millones en letras a 3 y 9 meses y ahonda en tipos negativos

El Tesoro Público ha captado este martes 935 millones de euros en una venta de deuda de corto plazo (letras a 3 y 9 meses), en el rango alto previsto, y ha ahondado notablemente en los tipos negativos en ambos papeles en la primera subasta celebrada tras reducir las emisiones de este año en 15.000 millones de euros. La deuda pública española se encuentra cerca de sus mínimos históricos con la referencia a 10 años cerca de cero.

La demanda de ambas referencias ha sobrepasado además los 6.678 millones, lo que supone más de siete veces lo finalmente adjudicado en los mercados, por lo que los inversores siguen mostrando un elevado interés por los títulos de deuda pública españoles a pesar de la crisis del Covid-19.

En concreto, el organismo emisor ha colocado 435 millones de euros, frente a unas peticiones de 2.601,5 millones, y el tipo de interés marginal ofrecido se ha situado en el -0,671%, más negativo que el -0,500% de la emisión anterior celebrada el pasado 15 de agosto. Esta emisión tendrá un coste de 2,9 millones para los inversores que han comprado estas letras.

En las letras a 9 meses, el Tesoro ha adjudicado 500 millones de euros, muy por debajo de los 4.076,5 millones solicitados por los inversores, y la rentabilidad marginal se ha colocado en el -0,581%, también menos negativa que el -0,471% de la subasta previa del mes pasado. Los inversores que han comprado este papel pagará 2,9 millones de euros por él.

Tras la subasta de este martes, el Tesoro regresará a los mercados el próximo jueves con una nueva emisión en la que ofertará un bono a 5 años de nueva referencia, con un importe mínimo de 2.000 millones de euros y un máximo de 3.000 millones de euros.

La emisión del jueves, que se celebrará el mismo día en el que está previsto que el Gobierno remita a Bruselas el Plan Presupuestario de 2021, saldrá con un cupón del 0% y su fecha de vencimiento será el 31 de enero de 2026.

Con las dos operaciones que el Tesoro celebra esta semana, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital concluye el calendario de emisiones del mes de octubre.

Así, el Tesoro continúa avanzando en la consecución de su programa de financiación, revisado en mayo al alza como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero que se ha variado de nuevo para reducirse en 15.000 millones.

Reduce emisiones en 15.000 millones

El Tesoro revisó en mayo su programa anual de financiación y elevó en 100.000 millones las emisiones previstas en 2020 para hacer frente a las necesidades adicionales de financiación como consecuencia de la crisis.

Ahora ha decidido reducir en 15.000 millones la financiación prevista para este año, con lo que las emisiones netas quedan en 115.000 millones y las brutas en 282.137 millones. Tras esta reducción, las necesidades de financiación bruta hasta final de año pasan de los 47.000 millones a los 32.000 millones.

De esta cantidad, el organismo prevé que aproximadamente 10.000 millones se cubran con el nuevo instrumento europeo de ayuda al desempleo SURE en 2020, una vez que la Comisión Europea ha anunciado el comienzo de su programa de emisión.

Ahorro de 2.800 millones con SURE

Estos fondos se destinarán a atender los gastos de los distintos programas puestos en marcha para reducir el impacto sobre el empleo del Covid-19. El resto de fondos asignados a España, hasta completar los 21.325 millones aprobados, se recibirá en 2021.

Al cubrirse esos 10.000 millones de euros con el SURE, el Tesoro solo precisará de una captación de 22.000 millones de euros en el mercado de capitales, por lo que no se prevén más emisiones sindicadas en 2020. La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cifró entre 2.000 y 2.800 millones de euros el ahorro que España podría conseguir en el coste de la deuda gracias al SURE, entre otros factores.

En detalle, de los 282.137 millones de euros de emisión bruta prevista para 2020, 188.469 millones de euros prevé financiarlos mediante deuda a medio y largo plazo y 93.668 con letras. De su lado, la emisión neta de 115.000 millones de euros prevé obtenerla con 103.500 millones en bonos y obligaciones y los restantes 11.500 millones mediante la emisión de letras.

Según datos del Tesoro, el coste medio de las nuevas emisiones se ha ido reduciendo a lo largo del año y se sitúa en el 0,23%, nivel idéntico al de 2019, lo que ha permitido que el coste medio de la deuda en circulación haya seguido bajando y se sitúe en el 1,93%, un nuevo mínimo histórico. En paralelo, ha aumentado la vida media de la cartera de deuda del Estado a niveles máximos, situándose actualmente en 7,75 años.